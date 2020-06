Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e donne, ha avuto un incidente in moto. Il giovane ha immortalato il momento immediatamente successivo all'impatto sul suo profilo Instagram. Attraverso delle IG Stories, infatti, il giovane si è mostrato sdraiato a terra, mentre una persona lo soccorreva. Stando a quanto trapelato sempre dai suoi social, pare che il ragazzo se la sia cavata con un infortunio al ginocchio. Ad ogni modo, lo spavento è stato sicuramente notevole.

Incidente per Daniele Dal Moro

Nelle ultime Instagram Stories di Daniele Dal Moro sono apparsi dei video inerenti l'incidente subito dal giovane.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il giovane si trovasse a bordo della sua motocicletta quando, improvvisamente, a causa di un impatto non ancora del tutto chiaro è finito sull'asfalto. La botta sembrerebbe essere stata non molto violenta, e il ragazzo pare non abbia mai perduto conoscenza. Subito dopo la caduta, infatti, Daniele ha avuto la lucidità di accendere la videocamera del cellulare e registrare dei contenuti da pubblicare in live su Instagram.

Aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex tronista

Nella clip si vede semplicemente una gamba del malcapitato, il quale era sdraiato per strada. Nel video, inoltre, è stato mostrato anche un uomo, il quale sembrerebbe essere colui che ha soccorso l'ex tronista.

La persona in questione ha provato a rassicurare Dal Moro esortandolo a mantenere la calma e a restare tranquillo. Il signore, inoltre, gli ha anche detto che è in buone mani, pertanto, non deve preoccuparsi. Subito dopo la pubblicazione di questo contenuto, poi, se ne è aggiunto anche un altro in cui la vittima dell'incidente appare sul divano di casa sua.

Daniele, infatti, pare sia stato portato a casa dopo l'incidente. Il problema sembrerebbe essere legato solo al ginocchio, sta di fatto che deve fare degli impacchi con il ghiaccio e dovrebbe stare un po' a riposo, come è normale che sia in questi casi.

Il percorso interrotto a Uomini e Donne

Il giovane, però, nel contenuto mostrato su Instagram in cui appare con il ginocchio bendato, ha detto che il giorno successivo sarebbe sicuramente andato in palestra.

Una scelta un po' azzardata considerando l'entità del danno. Al di là dell'incidente subito, Daniele è tornato subito sui social, pertanto sembra che non sia nulla di grave. Per adesso, non è chiaro se il suo percorso a Uomini e Donne subirà un'interruzione temporanea o definitiva. Non è chiaro se la redazione abbia intenzione di continuare il suo trono a settembre.