Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro dei Gossip da qualche settimana, per via di una crisi che stanno attraversando. Il ballerino, nella giornata di domenica 14 giugno, è stato ospite a Domenica In e non ha menzionato la showgirl argentina. Quest'ultima, prima dell'apparizione di Stefano A Domenica in, ha postato su Instagram una foto di un paesaggio sul lago, accompagnata da una didascalia, in cui afferma di aver sentito "forti risposte" nel silenzio.

Belen, prima dell'intervista di Stefano a Domenica in, pubblica un post su Ig

Belen Rodriguez, nel pomeriggio di domenica 14 giugno, ha pubblicato una fotografia di un paesaggio sul lago sul suo profilo Instagram.

Lo scatto è stato accompagnato dalla didascalia: "Nel più assordante silenzio ho sentito forti risposte".

La frase è stata interpretata come una frecciatina a Stefano De Martino che, nel pomeriggio, sarebbe stato intervistato da Mara Venier a Domenica in. I fan della coppia e i telespettatori hanno aspettato l'intervista al ballerino, anche per avere dettagli sulla crisi che sta attraversando con Belen, ma sono stati delusi, in quanto l'ex alunno di Amici non ha menzionato la show girl argentina.

La didascalia potrebbe essere stato un avvertimento

Nonostante l'attenzione mediatica di Stefano e Belen riguardi principalmente la loro vita privata, il ballerino ha parlato solo di lavoro dalla Venier.

Stefano e Belen sarebbero in crisi e stanno vivendo separati: Rodriguez a Milano insieme a suo figlio Santiago, mentre il ballerino è a Napoli, sua città natale, dove sta lavorando per la trasmissione Made in Sud, che è stata l'argomento principale trattato a Domenica in. La didascalia usata dall'argentina sul profilo Instagram è stata interpretata da alcuni utenti come un riferimento a Stefano, tuttavia si tratta soltanto di ipotesi e supposizioni.

La crisi fra Rodriguez e De Martino

I veri motivi della crisi fra Belen e Stefano sono tuttora ignoti: alcuni rumors hanno parlato di una presunta gelosia di lei oppure di un'eccessiva presenza della famiglia Rodriguez nella loro vita. La showgirl argentina, dopo che alcuni paparazzi l'hanno fotografata in un ristorante dove c'era il suo ex fidanzato Andrea Iannone, ha chiarito, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, che si era trattato di un incontro casuale.

Nel video postato sui social, Belen ha raccontato il difficile momento che sta attraversando, inoltre ha aggiunto che sarà lei quando se la sentirà a raccontare i fatti in prima persona e non qualcun altro. Al momento, Stefano De Martino e la conduttrice non hanno ancora spiegato le motivazioni che li hanno portati all'allontanamento e non c'è nessuna ufficialità sui rumors in rete. Non resta che attendere qualche dichiarazione da parte dei diretti interessati per sapere le cause che li hanno portati ad incrinare il loro rapporto.