Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha scelto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, per effettuare la sua prima intervista ufficiale. La showgirl ha esordito parlando del suo amore incondizionato per Santiago e di come sia felice di essere sua madre.

In seguito, poi, ha fatto delle allusioni alla sua vita sentimentale e al ruolo che hanno i paparazzi in merito a questo tema. Nello specifico, la protagonista ha detto di essere una donna molto riflessiva e, soprattutto, "reale". Inoltre, ha ribadito anche l'importanza che hanno le promesse, le quali devono essere sempre mantenute.

Le parole di Belen su Santiago

Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista su Chi, la quale sarà in edicola a partire da domani, mercoledì 24 giugno. Prima della pubblicazione, però, il giornalista Gabriele Parpiglia ha deciso di dare qualche piccola anticipazione a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Sui social, infatti, ha condiviso alcuni stralci dell'intervista in questione. La prima persona ad essere menzionata da Belen è stata suo figlio Santiago. In particolar modo, la showgirl ha detto che se fosse stato per lei, avrebbe fatto molti più figli. Nella vita, però, i troppi impegni spingono a badare troppo a se stessi e meno agli altri. Ad ogni modo, sulla questione ha detto: "La gente fa pochi figli perché anche i rapporti durano meno".

Le dichiarazioni della Rodriguez sulla vita sentimentale

Successivamente, poi, l'attenzione si è spostata sul carattere dell'argentina. In merito a questo tema, la donna ha detto di sentirsi una persona non perfetta, ma reale. Anche suo figlio è della sua stessa opinione. Santiago, infatti, un giorno le disse: "Le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali, e tu sei reale".

Parlando di questo argomento, la protagonista ha colto la palla al balzo per parlare della sua vita sentimentale, pertanto ha detto: "Se mi trovo nella situazione in cui mi trovo, è per il mio senso della giustizia". La sua massima aspirazione, infatti, è sempre stata quella di vivere una vita vera e circondandosi di persone sincere.

Il ruolo dei paparazzi

Secondo il suo punto di vista, infatti, ogni essere umano dovrebbe prestare molta attenzione a ciò che promette, in quanto poi bisogna essere in grado trasformare in fatti le parole. Belen Rodriguez ha ammesso che se fa una promessa in amore, la pota avanti, tuttavia ha aggiunto: "Non ho scritto scema in fronte". La showgirl, poi, si è soffermata anche sul ruolo dei paparazzi ed ha ammesso le sue difficoltà nel vivere una vita "normale". Spesso, infatti, si sente costretta a dare delle spiegazioni ai suoi fan per dimostrare di non essere una persona superficiale che non pensa in modo approfondito alle cose.