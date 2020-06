È ancora una volta il settimanale Chi a riportare le ultime novità su una delle coppie più amate, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo quasi due mesi di rumors e mezze smentite, la showgirl ha deciso di parlare per la prima volta della fine del suo matrimonio, e l'ha fatto senza mai nominare direttamente il padre di suo figlio. L'argentina ha anche fatto una netta distinzione tra il suo modo di amare e quello di chi fa le cose senza metterci il cuore.

Le prime parole di Belen sulla separazione da Stefano

Domani, mercoledì 24 giugno, sarà pubblicata la prima intervista di Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano De Martino.

È la rivista Chi ad aver raccolto le dichiarazioni esclusive della soubrette a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio, ed alcune di esse sono già state diffuse sul web questo pomeriggio.

Dopo aver parlato del ruolo di mamma e del suo unico amore Santiago, l'argentina si è concentrata sull'amore e sul suo modo di viverlo nella vita di tutti i giorni.

"Se mi trovo in questa situazione, è per il mio senso di giustizia. Non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo ed agiscono in un altro", ha detto la presentatrice Mediaset forse riferendosi all'uomo che per la seconda volta in pochi anni l'ha lasciata.

La 35enne è consapevole della bella persona che è, per questo oggi afferma di non voler più avere a che fare con chi non usa il cuore.

Presunte frecciatine di Belen all'ex marito su Chi

La Rodriguez ha confidato a Chi che la sua indole è quella di mantenere sempre la parola data, in ogni tipo di relazione. "Anche in amore, se faccio una promessa io la porto avanti", ha fatto sapere la showgirl prima di fare un'importante precisazione.

"Mantengo le promesse, ma non ho scritto scema in fronte", ha dichiarato Belen in merito alla separazione da Stefano che è avvenuta nei mesi scorsi per motivazioni che ancora non sono state chiarite dai diretti interessati.

Quando ha sottolineato che lei non delude mai le persone delle quali si circonda, è come se la conduttrice di Tu sì que vales avesse voluto rimarcare la netta differenza che c'è tra il suo comportamento e quello dell'ormai ex marito.

In una IGTV che ha pubblicato qualche settimana fa per commentare le voci di crisi che circolavano su lei e De Martino, l'argentina ha ripetuto più volte che lei non ha nessuna colpa di quello che è successo e che non se l'aspettava affatto di ritrovarsi un'altra volta di fronte ad un fallimento sentimentale.

Stefano e il veto ai giornalisti: nessuna domanda su Belen

Sempre nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Chi, Belen ha scherzato sul numero di fidanzati che tutte le riviste di Gossip le attribuiranno ora che è ufficialmente single.

"Non voglio essere presa per una persona leggera. Io esco, mi diverto e vado a cena ma non sono una che non soffre o non riflette", ha puntualizzato la showgirl.

Se la Rodriguez ha deciso di parlare della loro ennesima rottura, Stefano De Martino continua a trincerarsi dietro al più assoluto silenzio. A chi si è chiesto come mai nessun giornalista si spinga a stuzzicare il presentatore Rai sulla sua vita privata nelle tante dichiarazioni che sta rilasciando per promuovere la nuova edizione di Made in Sud, ha risposto Giuseppe Candela.

La penna di Dagospia, infatti, ha fatto sapere che il napoletano avrebbe, secondo lui, posto un veto a chiunque voglia intervistarlo: nessuna domanda su Belen e sui gossip che impazzano ogni giorno sul loro amore ormai finito. Questo spiegherebbe anche perché Mara Venier non ha mai toccato l'argomento separazione in almeno uno dei due confronti in collegamento che ha avuto a Domenica In con l'amico.