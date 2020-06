Cristiano Malgioglio è finito al centro del Gossip per via di una intervista nella quale ha fatto una dichiarazione particolare e che, fino a quel momento, non aveva mai rivelato. Il cantante ha raccontato nel programma radiofonico Viaradio, trasmesso da radio RTL 102.5, che nella vita privata gli piace collezionare mutande.

Cristiano Malgioglio colleziona mutande

Cristiano Malgioglio è stato ospite del programma Viaradio, trasmesso da radio RTL 102.5, nella giornata di mercoledì 24 giugno. Il conduttore della trasmissione è il giornalista Francesco Fredella e, nel corso dell’intervista, il cantautore ha fatto per la prima volta una rivelazione sulla sua vita privata, mai confessata fino a quel momento: ''Faccio la collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cavolo da fare compro mutande, ho due fissazioni nella vita''.

L'ex gieffino ha dichiarato inoltre: “Le mutande da donna sono comode e capita che le indosso. Ma a casa ho una vera collezione di slip. Quasi 400. Bianche e poi a fantasia''.

Malgioglio e la sua imitazione con la battuta sulle mutande

Le battute di Cristiano Malgioglio, nel corso del tempo, sono state spesso oggetto di grande divertimento e protagoniste di molti meme presenti sul web. L’ex gieffino ha proseguito confessando che gli piace anche osservare i panni dentro alle lavanderie, mentre vengono lavati. Il cantante ha una predilezione per i colori rossi, tipici dei frutti come quello della pesca e dell’anguria. A causa di queste rivelazioni, Cristiano ha chiesto di non prenderlo per pazzo.

Gianpaolo Gambi e Bianca Guaccero, nel corso della puntata della trasmissione Detto Fatto, in onda sul canale Rai 2 mercoledì 24 giugno, sono stati protagonisti di un siparietto divertente. Gianpaolo ha imitato Malgioglio, suscitando molta ironia, ma ha imbarazzato la padrona di casa facendo questa battuta: ''Indosso delle mutande di jeans''.

I progetti lavorativi fra tv, musica

Cristiano Malgioglio è un opinionista in televisione ed è spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. Oltre ad essere stato protagonista come concorrente all'interno della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è stato opinionista del GF nel 2019. A livello musicale, Cristiano è un cantautore di successo, ha scritto molte canzoni nel corso della sua carriera per cantanti importanti, fra cui Iva Zanicchi.

Per l'estate 2020, Malgioglio aveva preparato un disco, definito da lui stesso come il più bello della stagione estiva, dichiarando di essere giù di morale per aver dovuto rimandare l'uscita a dopo settembre: ''Non sono mai stato presuntuoso, ma penso di aver avuto nella mani un disco fantastico."