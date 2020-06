Ambra Lombardo ha pubblicato un post su Instagram, in cui è stata protagonista di un duro sfogo. La professoressa del Grande Fratello con un velo di polemica ha tirato in ballo alcune categorie di uomini. Poi, nel rispondere a un follower ha precisato che lo sfogo non riguarda la storia d'amore con Kikò Nalli.

Le parole della Lombardo

Ambra Lombardo ultimamente è finita al centro del Gossip per una presunta crisi con Kikò Nalli. A quanto pare la professoressa siciliana sembra essere stanca dei continui pettegolezzi sul suo conto. Nelle scorse ore, la Lombardo ha postato su Instagram un suo scatto.

Nella didascalia la modella ha dato inizio ad uno sfogo. Il messaggio di Ambra inizia con un tono polemico: "Dolci, amabili, inguaribili maschietti vi saluto con amore". L'ex gieffina ha utilizzato delle parole piuttosto piccate: "Siete adorabili come marmocchi colti con le mani nella marmellata". In un secondo momento Ambra ha definito alcuni maschi gradevoli come un rubinetto che perde la notte. Poi, ha aggiunto: "Non potremmo affatto fare a meno di voi".

Infine, la protagonista del post ha tagliato corto con un ringraziamento: "Siete uno spasso tutti i giorni". Lo sfogo di Ambra Lombardo per molti è risuonato come una velata frecciatina al suo compagno Kikò Nalli. A quanto pare però, il destinatario del messaggio non è affatto l'ex marito di Tina Cipollari.

Al commento di una follower che ha chiesto se lo sfogo fosse per via di una crisi con il parrucchiere, Ambra ha risposto con un secco "no".

Chissà se la professoressa del Grande Fratello, condotto da Barbara d'Urso, deciderà o meno di svelare a chi sia indirizzato il suo sfogo. Al momento l'unica cosa che sembra essere certa, è la vena polemica utilizzata dalla Lombardo.

Ambra e Kikò, il futuro della coppia sembra incerto

Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno sempre smentito di essersi lasciati, nonostante i due ex gieffini abbiano ammesso da Caterina Balivo di avere attraversato degli alti e bassi. Ad oggi il futuro della coppia sembra essere incerto, a causa della quarantena i due si sono molto allontanati.

Inoltre, la ripresa delle attività ha portato l'ex marito marito di Tina Cipollari a dedicare molto più tempo agli impegni professionali.

Rispetto a quando Ambra e Kikò si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello è notevole il cambio di atteggiamento tra i due. A complicare ancora di più le cose è la distanza tra i due innamorati. Cosa ne sarà del futuro della coppia formata da Ambra Lombardo e Kikò Nalli non possiamo di certo saperlo, ma ci auguriamo che entrambi riescano a trovare la serenità dei primi mesi vissuta all'interno del loro rapporto.