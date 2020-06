Gli spoiler della famosa soap opera turca DayDreamer riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5 alle ore 2 e 45 del pomeriggio, Sanem Aydin (interpretata dall'attrice turca Demet Özdemir), fingerà di essere fidanzata con Can Divit (Can Yaman) per aiutarlo a stringere un accordo con Simeon Fabbri.

Can e Sanem andranno insieme a un incontro e tra i due nascerà subito una grande intesa. In seguito Aylin Yükselen escogiterà un piano contro Can e ruberà le foto della campagna sociale. La donna denuncerà Divit di plagio.

Frattanto Emre avrà dei forti dubbi nei confronti di Aylin, poiché comincerà a pensare che la donna possa aver fatto qualcosa per screditare per sempre la reputazione di Can.

Sanem vuole aiutare Can

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio, Sanem, figlia di Mevkibe e Nihat Aydin, sarà desiderosa di aiutare Can Divit, affinché l'uomo riesca a concludere un importante contratto tra l'agenzia Fikri Harika nella quale lavora e l'imprenditore francese, capo della multinazionale di profumi Simeon Fabbri. Per aiutare Can nel suo obiettivo, deciderà di fingersi la sua fidanzata e accompagnerà l'uomo a un incontro assai importante. Durante l'evento i due giovani si renderanno conto di avere una particolare sintonia.

Nel frattempo Aylin Yükselen tramerà contro Sanem e ruberà le foto della campagna sociale di Can attraverso il cellulare di Emre.

Aylin denuncia Can di plagio

Dopo aver rubato le foto della campagna sociale, Aylin Yükselen sarà disposta a tutto pur di riuscire a denigrare la reputazione di Can e userà le immagini per pianificare una falsa accusa di plagio, la quale metterà l'uomo in serie difficoltà.

In seguito alla denuncia per plagio, Can avrà parecchi problemi con la commissione disciplinare, mentre Emre sarà convinto che Aylin sia coinvolta nell'assurda faccenda e abbia organizzato un diabolico piano per rovinare del tutto la reputazione di suo fratello minore. Frattanto Sanem scoprirà che Can è stato sospeso dall'associazione mondiale dei fotografi, a causa dell'accusa di plagio, così andrà immediatamente a cercare l'uomo per avvisarlo della brutta notizia.

Ayhan Işık e J.J. cercheranno di scoprire l'indirizzo della persona che ha provato a rovinare definitivamente la reputazione di Can: i due troveranno le informazioni utili, così decideranno di andare a fondo alla vicenda. Poco dopo Ayhan e J.J. si recheranno nel posto dove si trova la misteriosa persona, ma saranno intercettati improvvisamente da Emre Divit prima ancora che riescano ad incontrarla.