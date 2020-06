La story-line legata allo scambio delle culle continuerà ad intrattenere i telespettatori di Beautiful per tante settimane. Le trame delle puntate, andate in onda un anno fa negli Usa e nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che l'assoluta protagonista sarà Emma Barber (Nia Sioux) che non sarà disposta a sottostare al ricatto di Thomas Forrester (Matthew). In particolare, la stagista vorrà svelare la verità su Beth, se non accadesse un terribile colpo di scena.

Beautiful: Emma scopre il segreto di Beth

Le anticipazioni della soap opera americana, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Thomas commetterà un omicidio nel corso delle nuove puntate.

Tutto inizierà quando Xander pretenderà che il segreto sullo scambio delle culle venga a galla. Per questo motivo, il giovane crederà che il dottor Reese debba costituirsi alle forze dell'ordine. Inoltre Avant apparirà molto arrabbiato nei confronti del fratello di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), il quale si scoprirà un accanito difensore del segreto di Beth. In questo frangente, il cugino di Maya dirà di non riuscire più tenere la bocca chiusa, se un altro personaggio non ascoltasse la loro conversazione. I seguaci scopriranno che Emma, nascosta dietro una fila piena di abiti, ha scoperto il terribile crimine compiuto da Flo e il padre della modella ai danni di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle).

Fortunatamente Barber non vorrà diventare loro complice, in quanto non ha alcun interesse in comune. Perciò la ragazza dichiarerà pronta a confessare la verità ai genitori, se non accadesse il colpo di scena.

Barber vuole rivelare lo scambio delle culle, Thomas la uccide

Dagli spoiler americani di Beautiful in onda a breve in Italia, si apprende che Thomas arriverà addirittura a compiere un follia prima che il segreto sullo scambio delle culle giunga ad Hope e Liam.

Il figlio di Ridge, infatti, non vorrà perdere tutto in un secondo se la Logan scoprisse che sua figlia è viva. Forrester sarà sicuro che la donna correrà da Beth e Spencer per tornare a formare una famiglia felice. Per questo motivo, l'uomo sarà disposto perfino ad uccidere per evitare che uno dei suoi complici confessi la scabrosa vicenda.

Nel frattempo, Emma si metterà al volante della sua autovettura con l'intenzione di raggiungere Hope, in quanto non è riuscita a raggiungerla telefonicamente. Ed ecco, che Thomas speronerà la ragazza in procinto di scrivere un sms alla figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang). Alla fine, il fratello di Steffy spingerà sull'acceleratore facendo finire la Barber in un dirupo, dove perderà la vita. In questo modo, si conclude l'esperienza della giovane attrice Nia Sioux nella soap opera americana.