Gli spoiler della nota soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, Can Divit interpretato dall'attore Can Yaman, dovrà chiudere un'importante contratto con Arzu, una celebre modella. Inoltre l'uomo sarà impegnato nel cercare di vincere un contratto di lavoro con una famosa azienda di profumi, ma verrà ostacolato da Emre. Quest'ultimo farà di tutto pur di evitare che la campagna pubblicitaria sia affidata a suo fratello, ma non ci riuscirà. Più tardi Simeon Fabbri, il proprietario della multinazionale, deciderà di commissionare la nuova pubblicità all'agenzia di Can.

Frattanto Nihat e Mevkibe vorranno vendere il loro negozio.

Nihat e Mevkibe in ansia

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 22 al 26 giugno, Nihat e Mevkibe Aydin, i genitori di Leyla e Sanem, saranno notevolmente in ansia a causa di un debito, i due non avranno più soluzioni utili e decideranno di vendere il loro negozio di famiglia. Nel frattempo Sanem, per conto di Emre, cercherà di evitare che Can incontri una famosa modella di nome Arzu, con la quale vorrebbe chiudere un contratto. Successivamente Can organizzerà un servizio fotografico con Arzu, presso la sua abitazione, durante il quale ci sarà anche Sanem. Quest'ultima farà cadere la modella volontariamente, poiché sarà assai gelosa dell'atteggiamento della donna nei confronti di Can.

Emre sabota l'ispezione

Emre Divit, il fratello di Can, cercherà di sabotare l'ispezione, con la quale la loro società sta cercando di vincere un'importante contratto di lavoro con una celebre azienda di cosmetici, la quale opera a livello internazionale. Per raggiungere il suo scopo, Emre si servirà di Sanem che chiederà aiuto a Ayhan Işik, quest'ultimo dovrà procurarsi un topo da liberare nel momento in cui i tecnici staranno valutando le condizioni igieniche dell'agenzia pubblicitaria.

Il piano di Emre, però, non andrà come previsto dall'uomo.

Simeon Fabbri organizza una festa

Simeon Fabbri, imprenditore francese e capo della multinazionale di profumi, organizzerà una festa durante la quale si deciderà la sorte della nuova campagna pubblicitaria. Dopo vari tentennamenti Simeon deciderà di affidare la pubblicità all'agenzia di Can Divit.

Successivamente Emre verrà a sapere della notizia e sarà assai turbato, così cercherà in tutti i modi di ostacolare la riuscita del contratto. Nel frattempo Aylin Yükselen sarà parecchio invidiosa di Sanem, pertanto cercherà di convincere Emre affinché tenti di far parte della campagna pubblicitaria che l'imprenditore Fabbri ha affidato a Can.