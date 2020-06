Il mondo del Gossip non fa altro che parlare della nuova crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle scorse ore, il conduttore campano, attraverso un'intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di non voler parlare della sua situazione sentimentale. Inoltre ha speso delle parole d'affetto per il suo primo amore: la danza. Nella suddetta intervista l'ex ballerino di Amici ha parlato di come sarà la ripresa di Made in sud dal 15 giugno: il conduttore campano ha, infatti, dichiarato che lo show andrà in onda senza il pubblico in studio. I vari comici strizzeranno un occhio all'attualità, ma rispetteranno i tristi eventi che hanno colpito l'Italia.

Infine sul palcoscenico si rispetterà il distanziamento sociale e numerose gag sono state riadattate.

La danza resta sempre al primo posto

Dal 2010 a questa parte Stefano De Martino ne ha fatta di strada. Il ballerino era approdato ad Amici e, grazie al suo carattere carismatico ma soprattutto per merito del suo talento, aveva conquistato anche la padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, aveva fortemente voluto Stefano nel talent show nel corpo di ballo dei professionisti. In seguito il giovane ha ricoperto il ruolo di inviato all'Isola dei Famosi. Infine è passato alla conduzione su Rai2 prima con Made in sud e poi con Stasera tutto è possibile.

Nonostante De Martino sia diventato un conduttore sempre più affermato, il suo primo amore resta comunque la danza.

A Tv Sorrisi e Canzoni Stefano ha affermato: "È il mio habitat naturale".

Il rapporto con Belen

Prima di concludere l'intervista gli sono state chieste delle informazioni circa l'ennesima crisi coniugale con Belen Rodriguez. Al contrario della madre di suo figlio, Stefano non è sembrato propenso ad affrontare l'argomento: il 30enne ha ammesso che la sua vita privata si è sempre intrecciata con quella pubblica.

Oggi, però, il diretto interessato vuole che le cose siano diverse e ha spiegato: "Spero che le persone comprendano e mi perdonino, preferisco che quella parte rimanga appunto privata". Stefano De Martino ha preferito non professare alcuna parola sulla sua attuale situazione sentimentale.

Al contrario la più grande di casa Rodriguez, qualche giorno fa, in un video pubblicato su Instagram aveva confermato il momento delicato.

Belen aveva precisato che non sarebbe una sua responsabilità quello che sta accadendo all'interno della coppia. Inoltre la showgirl aveva ammesso di soffrire come tutte le donne. Infine aveva concluso lo sfogo con un messaggio ben preciso: “Dobbiamo concentrarci sulle persone che danno un peso alla famiglia”.

Nella giornata di lunedì 1 giugno invece, Jeremias Rodriguez aveva etichettato come fake news un'ipotetica sua antipatia verso Stefano De Martino.