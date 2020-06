Continua a fare compagnia ai fan la serie televisiva di origini spagnole Una vita, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Gli spoiler degli episodi in programma la seconda settimana di giugno dicono che Telmo Martinez (Dani Tatay) apprenderà di essere il padre biologico di Mateo. Dopo aver fatto questa bellissima scoperta, l’ex prelato di Acacias 38 sarà deciso ad essere felice al fianco di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e del loro bambino.

Josè (Manuel Bandera) e Bellita Dominguez (Maria Gracia) invece verranno a conoscenza di essere sul lastrico, a causa della perdita del loro teatro.

Una Vita trame: Telmo apprende che Mateo è suo figlio

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano dal 7 al 12 giugno 2020, Telmo quando avrà la conferma che Mateo è veramente suo figlio vorrà formarsi una famiglia insieme a Lucia. Quest’ultima sarà sincera con l’uomo che non ha mai smesso di amare, dopo averlo baciato appassionatamente. Intanto Samuel tenterà di contattare il senatore Ojeda Tapia, con l’aiuto di un giudice che conosceva il suo defunto padre Jaime. Successivamente la Alvarado e il Martinez si vedranno di nuovo in segreto, mentre Cinta farà credere di essere disposta ad assecondare la volontà dei propri genitori. In particolare la giovane Dominguez fingerà di voler frequentare la scuola di madame Olenka, mentre invece vorrà diventare un’artista.

Finalmente l’Alday riuscirà ad incontrare il senatore Ojeda, con l’obiettivo di convincerlo ad aiutare il politico Ariza. Intanto Rosina protesterà insieme ad altri cittadini, per impedire che in un’accademia di ballo ci siano delle lezioni di tango. José comunicherà una notizia non affatto piacevole alla moglie: nello specifico Bellita apprenderà insieme ad Arantxa che il teatro di Buenos Aires è stato distrutto da un incendio.

Felipe si sfoga con l’alcool, Ursula mette in guardia il Martinez

In seguito Marcelina e Jacinto si cimenteranno a ballare il tango con la complicità di Servante, Rosina e Lolita. Antonito disposto a scoprire cos'è successo veramente dieci anni fa, ovvero il giorno in cui Celia è deceduta si servirà dell’aiuto di Carmen.

Purtroppo Ramon si chiuderà in un profondo silenzio, dopo essersi rifiutato di parlare con la domestica del decesso della moglie di Felipe. Il Palacios Senior dimostrerà ancora una volta di voler aiutare l’Alvarez Hermoso a riprendersi, nonostante l’avvocato continuerà a considerarlo un assassino. Non appena il suo primogenito gli chiederà scusa per aver cercato di fargli raccontare come si è verificata la morte di Celia, troverà il coraggio di svelare la verità ai propri familiari ma darà l’impressione di aver nascosto un particolare importante.

Purtroppo Felipe oltre a trascurare il proprio lavoro sfogherà i suoi dispiaceri con l’alcool, invece Lucia non riuscirà a recarsi all'ennesimo appuntamento clandestino con Telmo in compagnia di Mateo.

Ad impedire alla Alvarado di uscire di casa sarà ovviamente il marito Eduardo. A questo punto Ursula metterà in guardia il Martinez, dicendogli di stare attento al Torralba.

Ramon e Carmen fanno pace, Genoveva si vuole vendicare

Pur essendo stato avvisato dall'ex istruttrice, Telmo sarà disposto a fare qualsiasi cosa per proteggere la propria amata. Purtroppo, Antonito non potrà dimostrare che suo padre non è coinvolto con la tragica fine di Celia per mancanza di prove. Intanto Ramon si riconcilierà con Carmen, invece Josè dirà a Bellita di essere sull'orlo della rovina per colpa della sciagura che si è verificata nel loro teatro. In seguito la Sanrujo farà sapere a Fabiana di amare il vedovo di Trini, invece Samuel passerà a miglior vita per mano di Cristobal, l’ex protettore di Genoveva.

A seguito del lutto subito, quest’ultima sarà intenzionata a farla pagare a tutti coloro che non hanno aiutato lei e il suo defunto marito. La Salmeron per vendicarsi ritornerà ad Acacias 38 in compagnia del nuovo compagno Alfredo Bryce, dopo averlo sposato. Infine l’Alvarez Hermoso grazie a delle indagini verrà a conoscenza del vero motivo per cui l’Alday è stato ucciso, e anche se scoprirà del difficile passato di Genoveva farà capire di non essere indifferente al fascino della donna.