Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla presunta crisi con Stefano De Martino. La showgirl argentina attraverso il suo profilo Instagram ha ammesso di vivere un momento difficile. Poi ha precisato che l’incontro con Andrea Iannone è stato totalmente casuale. Da qualche ora è circolata la notizia di un’ipotetica rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Alcuni utenti hanno notato che la conduttrice televisiva non indossa più la fede nunziale.

Lo sfogo di Belen

In seguito ai numerosi pettegolezzi sul suo conto Belen Rodriguez ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

Tramite un video pubblicato su Instagram, la showgirl argentina ha dichiarato che non avrebbe mai immaginato di fare un video simile. Inoltre, Belen si è scagliata contro tutti coloro che hanno iniziato a diffondere delle cose non veritiere sul suo conto.

La più grande di casa Rodriguez ha confermato la crisi con Stefano De Martino: “Non sono giornate facili per me”. Poi, Belen ha dichiarato che questa volta non si assume alcuna responsabilità di quello che è accaduto: “Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”. La diretta interessata, nel corso del video, si è definita una donna che soffre come tutte.

Come un fiume in piena Belen Rodriguez ha precisato che nella vita bisogna sempre avere gli attributi di raccontare le cose come stanno.

Poi ha rivelato che quando sarà il momento parlerà dei motivi che hanno portato la coppia ad una nuova e inaspettata crisi.

Infine la showgirl argentina ha lasciato intendere che lei ce l’ha messa tutta per far andare bene le cose all’interno della coppia, ma si sono ripresentati gli stessi problemi del passato.

Poi, Belen ha tagliato corto sull’ennesima crisi con Stefano De Martino: “Dobbiamo concentrarsi sulle persone che danno un peso alla famiglia”.

L’incontro casuale con Andrea Iannone

Nel corso del video pubblicato su Instagram Belen Rodriguez ha fatto delle precisazioni anche in merito all’incontro avvenuto con Andrea Iannone.

La giovane ha spiegato di essere andata a bere un bicchiere di vino con Jeremias, per non pensare a ciò che gli sta accadendo con il marito. L’incontro di cui tutti parlano con il suo ex Andrea è avvenuto in modo casuale. In effetti, Belen era al ristorante con suo fratello mentre il pilota di MotoGP si trovava con un suo amico.

Dopo una quarantena trascorsa a gonfie vele, l’ennesima crisi tra Belen e Stefano è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Adesso che la Rodriguez ha spiegato, in parte, la sua versione dei fatti per non alimentare ulteriori pettegolezzi sul suo conto, si attende la replica del conduttore campano.