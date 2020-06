In questi giorni continuano a susseguirsi le voci di una presunta crisi tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino. I due, prima separati e poi tornati insieme, sembravano di nuovi felici e sereni: sui social non mancavano mai scatti di coppia in cui apparivano molto affiatati. Fino a quando su Instagram è comparso il video in cui la stessa Belen dichiarava di vivere un momento molto difficile della sua vita. Nelle scorse ore anche Stefano De Martino, rimasto fino ad ora in silenzio, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla rottura con la Rodriguez.

Di seguito le sue inaspettate parole.

De Martino in un'intervista: 'Voglio che la mia vita privata rimanga tale'

Il conduttore di Made in Sud è stato intervistato in vista della partenza della nuova edizione del programma: la nuova stagione prenderà il via il prossimo 15 giugno. Tante sono state le domande relative all'imminente avventura televisiva in veste di conduttore. Stefano De Martino ha spiegato come è stato cambiato lo show a causa delle disposizioni relative al Covid-19. Alla fine della lunga chiacchierata, non poteva mancare la domanda che tutti in queste ore avrebbero voluto porre a Stefano De Martino. La tanto attesa risposta però non c'è stata. L'ex ballerino di Amici non si è espresso chiaramente riguardo la storia d'amore tra lui e Belen.

Stefano De Martino non ha risposto alla domanda sulla presunta crisi con Belen Rodriguez

Nel corso dell'intervista, il giornalista ha chiesto a De Martino come stanno davvero le cose con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Era stato lui a volerci riprovare e a riconquistarla alcuni mesi fa. Stefano però ha risposto di essere consapevole del fatto che finora la sua vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spera che le persone comprendano e lo perdonino se oggi, forse anche per l'età, preferisce che quella parte rimanga appunto privata.

La risposta dell'ex ballerino di Amici non ha chiarito quindi la situazione tra lui e la Rodriguez. Lei nel frattempo è ritornata sui social dopo il video postato nei giorni scorsi in cui era apparsa molto giù. La donna ha postato una foto di Stefano De Martino nelle sue stories scrivendo: "Perfidia".

Cosa avrà voluto dire con questa parola? Tra i due è finita definitivamente oppure si tratta solo di un brutto litigio? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Nel frattempo sui siti di Gossip e sui principali settimanali di cronaca rosa impazzano le indiscrezioni tra presunti ritorni di fiamma di Belen Rodriguez e possibili tradimenti da parte proprio di Stefano De Martino.