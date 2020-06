Elena Morali ha scelto Novella 2000 per raccontare come procede la relazione con Luigi Mario Favoloso. Durante l'intervista la Morali si è detta convinta di aver trovato l'amore della sua vita. Poi, ha lanciato una stoccata al suo ex compagno Daniele Di Lorenzo. Infine, ha precisato di avere avuto un chiarimento con la mamma del suo attuale fidanzato.

Le ultime dichiarazioni della Morali

Elena Morali è convinta che la coppia sia finita al centro delle polemiche, a causa delle dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo e da Nina Moric. Per quanto riguarda il suo ex, la 30enne ha tagliato corto: "Ha detto tante menzogne, non merita la mia considerazione".

Nell'intervista al settimanale diretto da Roberto Alessi, la donna ha dichiarato che con Luigi Mario Favoloso la relazione prosegue a gonfie vele: "Penso di avere incontrato l'amore della mia vita". La giovane ha spiegato che non vuole dare spiegazioni a nessuno, ma prima di gettare fango su una persona la gente dovrebbe andarci con i piedi di piombo. La Morali ha confidato che quando è terminata la quarantena, tra i due la storia va meglio: "Quest'anno ne sono successe di tutti i colori".

Durante l'intervista la 30enne ha spiegato anche i motivi per cui lei e Luigi a volte litigano. Secondo l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi la storia è ancora acerba, quindi è normale che due persone con un carattere impulsivo a volte si scontrino.

Elena ha precisato che gli alti e bassi sono presenti in tutte le coppie: "A volte ci dimentichiamo di essere famosi, per questo facciamo alzare dei polveroni sul web". Tuttavia la diretta interessata ha puntualizzato che sono tutte cose infondate.

Il rapporto con Loredana Fiorentino

A Novella 2000 la Morali ha fatto chiarezza anche sul rapporto con Loredana Fiorentino, ovvero la mamma di Luigi Mario Favoloso.

La 30enne ha ammesso che è normale che una mamma si preoccupi se il figlio soffre. Le due, dopo avere avuto un chiarimento, ora sono in ottimi rapporti: "Abbiamo parlato e sistemato le cose". Anche in occasione della sparizione di Luigi Favoloso, secondo la Morali, ha fatto bene Loredana Fiorentino a lanciare un appello sui social.

Infine ha espresso il desiderio di diventare mamma non essendo più un'adolescente. Le nozze con il suo attuale compagno invece possono aspettare: "Il matrimonio non rientra nelle mie priorità". La giovane è convinta che in un rapporto l'importante è avere rispetto per il prossimo e la complicità.

Amedeo Venza parla di un ipotetico matrimonio tra Elena e Luigi

Elena Morali ha dichiarato a Novella 2000 di non essere interessata alle nozze. Al contrario, in queste ore, Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram sembra avere smentito la showgirl. Secondo il blogger, la coppia sarebbe pronta a pronunciare il fatidico 'sì' a Zanzibar. Ma non solo: i due potrebbero convolare a nozze di fronte alle telecamere di alcune televisioni.

Al momento il capitolo legato al matrimonio è solo una supposizione, perché dalle dichiarazioni della diretta interessata emerge un'altra verità.