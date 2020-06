Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno girata in Turchia, che vede protagonisti Can Yaman nel ruolo di Can Divit, e l'attrice Demet Özdemir in quello di Sanem Aydin.

Nell’episodio che i telespettatori italiani potranno seguire il 25 giugno 2020 sempre dalle 14:45 alle 15:35 circa, il fotografo di fama mondiale dimostrerà che la sua nuova dipendente non gli è indifferente. Il figlio maggiore di Aziz farà una vera e propria scenata di gelosia, non appena riuscirà ad accaparrarsi il contratto con la casa cosmetica di Simeon Fabbri (Özgür Özberk) con il disappunto di Aylin ed Emre.

Nello specifico il fratello di quest’ultimo se ne andrà via con Sanem dalla festa dell’imprenditore francese, per impedire all’uomo di continuare a corteggiare l'aspirante scrittrice.

DayDreamer, spoiler del 25 giugno: Sanem posa come modella per Can

Gli spoiler della dodicesima puntata della soap turca che verrà trasmessa giovedì 25 giugno 2020, raccontano che Sanem si farà accompagnare dall’avvocato Metin nel luogo in cui dovrà fare la modella per un servizio fotografico. Sia Aydin che Can rimarranno sorpresi quando sapranno di dover lavorare insieme. Il fratello di Emre, dopo aver capito che dietro questa collaborazione c'è lo zampino del fidato legale dell’azienda di famiglia, convincerà Sanem a rimanere.

La ragazza, infatti, in preda all'imbarazzo voleva andare via.

A questo punto dopo aver trascorso una giornata insieme in diverse location, il primogenito di Aziz e Aydin si recheranno in un peschereccio: in tale circostanza il famoso fotografo cercherà di conoscere meglio la sua nuova dipendente. Nel corso della serata si svolgerà una festa organizzata dal signor Simeon Fabbri, il titolare di un'azienda di cosmetici che annuncerà il nome dell’agenzia a cui affidare le sue campagne pubblicitarie.

Simeon Fabbri sceglie l’agenzia dei Divit, il primogenito di Aziz geloso di Sanem

Sia Can che Sanem prenderanno parte all’importante evento insieme e l’imprenditore francese di profumi si avvicinerà all’aspirante scrittrice dopo essere rimasto colpito dal suo fascino. In particolare il signor Fabbri, dopo aver scelto Can Divit come creatore delle sue pubblicità, farà delle avance ad Aydin quando la sorprenderà intenta a lasciare la festa.

Non si farà attendere la reazione inaspettata del figlio maggiore di Aziz, visto che in preda alla gelosia se ne andrà via dal party in compagnia di Sanem. Nel contempo Aylin abbastanza furiosa per aver appreso che ad averla vinta ancora una volta è stato il suo rivale ottenendo un lavoro prestigioso, penserà alla sua prossima mossa strategica.