Elena Morali da qualche tempo è al centro dei Gossip per via della sua vita privata. La showgirl è spesso in diretta la domenica sera nella trasmissione Live - non è la D'Urso e, proprio in una trasmissione della conduttrice partenopea, il suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo, l'aveva accusata di fare uso di sostanze stupefacenti. Dopo le accuse mosse a Pomeriggio 5, Elena Morali si è sottoposta ai test del capello per verificare se facesse uso di stupefacenti e ha pubblicato l'esito dei suoi esami sul suo profilo Instagram, dimostrando di non averne fatto uso nell'ultimo anno.

Elena Morali posta su Instagram l'esito del test sul capello

Elena Morali ha pubblicato sul suo profilo Instagram il risultato dell'esame al capello per verificare se facesse uso di stupefacenti, corredandolo da una lunga didascalia: "A fine febbraio una certa “persona” è andata in televisione esattamente nella trasmissione di Pomeriggio Cinque e si è permesso di dire in diretta che io sono una persona che assume “sostanze”. Tutto questo solo perché non riusciva a digerire il fatto che io iniziassi ad uscire con Luigi Mario Favoloso. Tornata dal mio viaggio di 5 giorni sono corsa a fare l’esame del capello, che come ben sapete, può dimostrare tutte le sostanze assunte nell'ultimo anno."

Lo sfogo di Elena Morali: 'Non ho mai assunto nulla'

Elena Morali ha proseguito spiegando che avrebbe voluto mostrare in televisione l'esito dei suoi esami già da diversi mesi, ma a causa di diversi impedimenti, la cosa è stata rimandata per troppo tempo, pertanto, non volendo aspettare ancora, ha preferito pubblicare le fotografie con i risultati sul suo profilo Instagram: "Ho deciso di farvi vedere la verità, cioè che non ho mai assunto nulla.

(P.s. L’alprazolam è il comune xanax). P.p.s. Per il mio stupido ex: la prossima volta che devi inventarti qualcosa, prova a farlo tu l’esame del capello, che poi mi metto a ridere io. (ovviamente il mio ex non è riferito a scintilla!!!)"

Il riferimento a Daniele Di Lorenzo

Alla fine del post pubblicato sul suo profilo Instagram, Elena Morali ha fatto riferimento al suo ex fidanzato che l'ha accusata nella trasmissione pomeridiana di Barbara D'Urso, di fare uso di sostanze stupefacenti.

La showgirl ha specificato infatti sul suo account social di non avere fatto riferimento al comico Scintilla, ma a un altro ex fidanzato. Daniele, a detta di Elena, avrebbe inventato tutto, anche per via della gelosia nei confronti del suo attuale compagno, Luigi Mario Favoloso. Le analisi pubblicate dalla Morali sembrano quindi smentire le voci sul suo conto e la influencer bergamasca, visti gli esiti degli esami, non ha fatto uso di droghe nell'ultimo anno.