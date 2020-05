Elena Morali ha cambiato idea e, a distanza di una settimana, è tornata ospite di Live - Non è la D'Urso per far ascoltare la telefonata intercorsa fra lei e Nina Moric, nella quale sono state pronunciate dalla ex Pupa, parole forti contro Luigi Favoloso. Il tema trattato durante la trasmissione di Barbara D'Urso di domenica 24 maggio 2020 non è stato il gossip sulla storia d'amore interrotta fra la show girl e l'influencer napoletano, ma l'ascolto di alcuni dialoghi fra l'ex moglie di Fabrizio Corona e la Morali.

Elena Morali permette di sentire la ricostruzione della telefonata fra lei e Nina Moric: 'Luigi mi ha ricattato'

Elena Morali ha permesso a Barbara D'Urso di far ascoltare parte del contenuto delle registrazioni telefoniche fra lei e Nina Moric. I primi giorni che l'ex Pupa aveva iniziato una frequentazione con Favoloso, la Morali, insieme al suo ex fidanzato Daniele Di Lorenzo, avevano contattato telefonicamente la modella croata per parlare di Luigi Mario. La conduttrice partenopea ha spiegato ad Elena che è stata fatta una ricostruzione delle chiamate con due attrici. Elena quella notte ha detto ad una Moric incredula: "Luigi mi ha ricattato" e ha proseguito affermando: "Mi ha detto di tornare subito perché sennò succedeva un casino".

La Moric alla Morali: 'Non devi tornare'

Nina ha risposto alla Morali: "Non devi tornare" e l'ex Pupa ha replicato: "Però io avevo paura". La Moric ha provato a rassicurare Elena dicendole: "Ragiona, non devi avere paura. Non usare la parte sinistra del cervello, che è emotiva, usa la destra che è quella logica".

L'influencer bergamasca ha detto che doveva ritornare a parlare con Luigi, ma la croata le ha detto di non parlare più con il suo ex compagno. Barbara D'Urso ha chiesto in diretta ad Elena di commentare questa parte e la Morali ha detto di non pensare più queste cose, ritrattando così le sue affermazioni.

L'ascolto della telefonata è proseguito con un altro dialogo fra le due donne.

Nina Moric su Favoloso: 'Vuole essere Fabrizio Corona, ma non lo sarà mai'

Nina Moric, durante la chiamata, ha detto ad Elena Morali che il suo ex fidanzato cercava di diventare come Fabrizio Corona, ma l'influencer napoletano, secondo la modella croata, non sarebbe mai stato come lui, tesi confermata anche dalla showgirl bergamasca. L'ex Pupa, in diretta, ha detto che Luigi Favoloso quando era fidanzato con Nina, soffriva molto i paragoni con Fabrizio Corona, ex marito della Moric. La conversazione fra le due show girl è proseguita con un momento di fragilità di Elena, nel quale ha confessato a Nina di sentirsi debole, mentre Luigi si sentiva forte.

La mamma di Carlos ha confortato l'influencer, dicendole che l'avrebbe aiutata a patto di non avere più rapporti con Favoloso. Nel quarto pezzo della ricostruzione la Moric ha consigliato alla Morali di bloccare il contatto del napoletano e di cancellare tutti i messaggi ed Elena le ha dato ragione. Tornati in studio la Morali è stata attaccata da Enrica Bonaccorti e Simona Izzo che erano in collegamento dalle loro abitazioni e dopo pochi minuti, la padrona di casa ha chiuso la questione.