E' stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali uno dei singoli più attesi per l'estate dai fruitori di musica. Stiamo parlando di La Isla, un brano dalle atmosfere latine che è cantato da Giusy Ferreri in collaborazione con Elettra Lamborghini ed è prodotto per la RCA/Island Records da Takagi e Ketra.

In rotazione radiofonica a partire dal prossimo 3 luglio, potrebbe rivelarsi secondo molti internauti il tormentone dell'estate 2020. Ma, a distanza di poche ore dalla sua uscita, ha anche ricevuto giudizi poco edificanti. Come quello pubblicato su Twitter dalla pagina Infomusica, che in una classifica delle nuove canzoni estive ha assegnato a La isla un voto basso.

Un giudizio che ha indispettito Elettra Lamborghini, alla luce del supporto ricevuto dai fan in queste ore per la sua collaborazione con Giusy Ferreri, tant'è che ha poi risposto per le rime sul social.

Elettra contesta la critica ricevuta su La isla

E' stata una replica durissima quella che Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare) ha riservato alla pagina Twitter Infomusica, che ha redatto una pagella per i nuovi singoli in cui a La Isla è assegnato il voto 2.

Nella sua replica, in particolare la cantante contesterebbe ai critici in genere di premiare, in termini di voti e giudizi positivi, i brani meno popolari e commerciali a dispetto delle hit.

"Sapete solo sminuire, non ne avete per nessuno - è il messaggio di contestazione in questione, lanciato ai critici de La isla -. Casualmente i pezzi che non si in*ula nessuno (scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia?".

Il web difende La isla e la Lamborghini fa dietrofront

A margine della classifica che ha turbato Elettra emergono su Twitter le reazioni più disparate avute dagli internauti. Tra cui si leggono in particolare diverse contestazioni lanciate da chi non ritiene che La Isla meriti un 2, come la seguente riportata da un utente: "Ma che è?

2 lo prendevo io quando consegnavo in bianco il compito di matematica. Ma come c**** date i voti? Con Il bu*** del chiul?".

La pagella stilata da Infomusica ha ottenuto 3 retweet e 8 mi piace e alla luce di questi dati la Lamborghini ha poco dopo fatto dietrofront, cancellando il messaggio riportato in origine a difesa de La isla e contro il voto basso assegnatole dalla pagina critica.

"Ho tolto il mio tweet di risposta al sito, non perché me ne sia pentita - ha poi spiegato, sempre su Twitter -. Ma perché stamattina, primo giorno di ciclo, non ho contato fino a 10 ed ho scritto quello che pensavo di quella paginetta... appunto, paginetta, parliamo del nulla...". E ha concluso: "Ho pensato gli stessi dando una visibilità che mai aveva avuto nella sua vita....

paginetta e il resto scompare!! Ma ora parliamo di cose belle, grazie a tutti voi ed i vostri bellissimi commenti...e adesso godiamoci l'estate con La isla!".

ho pensato gli stessi dando una visibilitá che mai aveva avuto nella sua vita.... paginetta e il resto scompare!!😂 Ma ora parliamo di cose belle, grazie a tutti voi ed i vostri bellissimi commenti...e adesso godiamoci l estate con la isla!🏝❤️☺️❤️ #LaIsla — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 29, 2020

ho pensato gli stessi dando una visibilitá che mai aveva avuto nella sua vita.... paginetta e il resto scompare!!😂 Ma ora parliamo di cose belle, grazie a tutti voi ed i vostri bellissimi commenti...e adesso godiamoci l estate con la isla!🏝❤️☺️❤️ #LaIsla — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 29, 2020

Il giudizio di Infomusica

Nella sua discussa classifica, Infomusica ha assegnato il giudizio più basso, "2", agli ultimi singolo di Baby K e Giusy Ferreri, Non mi basta più e La isla, rispettivamente cantati in collaborazione con Chiara Ferragni e Elettra Lamborghini.

"Ecco, con Baby K e Elettra Lamborghini è la stessa cosa - si legge di critico sul noto portale -. Cosa ci fanno queste nella musica? E peccato per Giusy Ferreri: una potenziale Juve (pensate a brani come “Stai fermo lì” o “La scala”) che si comporta da Genoa, considerata l’etichetta, che ha voluto cucirsi addosso, di cantante solo da tormentoni".