LDA, attuale protagonista di Amici, vive un nuovo momento di crisi personale e artistica per via dell'ansia da prestazione che da tempo lo tormenta. Questo è emerso al rinnovato daytime settimanale del talent, andato in onda a San Valentino su Canale 5, dove a margine della nuova puntata in cui non ha vinto alcuna gara di canto il 18enne non ha nascosto di non riuscire a cantare da diverse puntate sul palco, per il terrore di essere giudicato. Una rivelazione che il giovane ha fatto tra le lacrime e in confidenza con i compagni di studio, mentre su Spotify ha registrato un nuovo record di ascolti.

A consolare il figlio di Gigi D'Alessio, è stato l'amico rivale, Albe.

Lo sfogo di LDA, tra le lacrime

Al termine della nuova nonché 19° puntata di Amici 21 in corso, dove non è riuscito a primeggiare in nessuna gara di canto tra quelle disputate, in particolare la gara sulle cover giudicata da Emma Marrone e la gara inediti indetta da Radio Zeta in partnership con Rtl.102.5, LDA è finito in preda ad una dura crisi. E' accaduto nel daytime del talent del 14 febbraio 2022. LDA ha espresso il suo malcontento, non appena rientrato in casetta con i compagni di studio: "Se vedo che qualcuno mi sta avanti, mi dà fastidio, ma non sto male solo per questo". Lo sfogo è proseguito in bagno, tra le lacrime e in confidenza con Albe: "Sono 2 puntate che non riesco a cantare.

C'ho paura e non riesco ad arrivare primo. Se io cantassi senza paura, andrei meglio. Io c'ho paura, perché ci tengo assai. Io non posso fare la mer*a. Albe, io c'ho paura del palco, perché ce la fate tutti e io no?". Il 18enne non ha nascosto di soffrire l'ansia da prestazione da tempo, per poi fare autocritica sull'esibizione registrata al cospetto di Emma all'ultima gare sulle cover, sulle note di Ultimo: "Io posso dare il meglio e non riesco a cantare.

Non ho respirato un ca**o. Non sentivo un ca**o, sentivo basso. Se alle prove faccio bene, perché quando c'è il pubblico io non ce la faccio, a differenza degli altri?".

Questo quando ha appena raggiunto il nuovo record su Spotify Italia: il 18enne ha superato quota 16 milioni di ascolti, con l'inedito Quello che fa male, confermandosi come il cantante più ascoltato del talent.

Albe consola il figlio d'arte

Albe ha tentato di consolare LDA, esortandolo a non avere paura: "Devi liberarti delle paranoie". E il figlio di Gigi D'Alessio ha rimarcato la sua debolezza: "Ho il terrore di sbagliare. Ho paura che il mio errore valga più di un errore altrui. Perché per gli altri sono 'il figlio di'" . "Chi se ne frega - è stata la replica del rivale amico -. Sei una persona normale. Quando sbagli, mi piace di più". Ma il 18enne ha palesato di non voler essere emotivo: "Ma se questa emozione non mi fa cantare, non va bene". Albe ha rimarcato: "Che sbagli o meno, è la verità che paga. Non dare peso a chi dice 'ha sbagliato il figlio di'".

Le altre novità del talent

In vista del serale di Amici 21, Anna Pettinelli ha ammesso nella scuola un nuovo allievo di canto, Gio Montana.

Ma non solo. Veronica Peparini ha dato modo ad Alice di esibirsi per la prima volta nel suo stile, nello studio del talent, per poi fare i complimenti all'allieva: "Ti ci vedo proprio bene". Federica Gentile, ospite in studio, si è complimentata con i concorrenti del contest Radio Zeta in partnership con Rtl.102.5, che ha decretato vincitore Alex con il singolo Accade per il volere dei radioascoltatori: "Complimenti a Luigi, LDA e Alex, sono 3 pezzi bellissimi Partirò da zero, Scusa e Accade, siamo intorno alle 100mila preferenze espresse, contenti di essere stati il volano di questa cosa. Il vincitore passa alla prima radio in Italia, new hit quindi è Accade di Alex. Tutte e tre le canzoni restano in alta rotazione su Radio Zeta".

"Anche se non ho vinto, ringrazio le radio per i passaggi radiofonici", ha quindi ringraziato LDA.

In casetta, poi, Calma ha ricevuto una sorpresa da parte dei suoi genitori. Una "scatola dei sogni", contenente un messaggio che lo ha commosso: "Non mollare mai".