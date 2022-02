LDA, attuale concorrente di Amici di Maria De Filippi, è tornato protagonista del daytime per la crisi personale e artistica di cui è finito vittima in seguito all'ultima puntata domenicale del talent. In puntata, nonostante il nuovo record di ascolti raggiunto su Spotify con 'Quello che fa male', non è riuscito a vincere nessuna gara di canto, il che lo ha gettato nello sconforto, anche alla luce dei pregiudizi che circolano sul suo conto nel web, come la nomea di "raccomandato" in quanto figlio di Gigi D'Alessio. Convocato da Rudy Zerbi sulla sua crisi, il 18enne ha comunicato di condividere il penultimo posto in classifica assegnatogli da Emma Marrone in puntata, ammettendo i problemi di fiato avuti alla gara sulle cover.

Ma non solo.

Tra le lacrime, ha ammesso di essere in preda all'ansia da prestazione che lo assale quando è sul palco, per la paura di essere giudicato, e che non riesce più a sostenere il peso dei pregiudizi. Il talent scout lo ha esortato a liberarsi delle sue paure, facendolo esibire nello studio del talent con il nuovo inedito, 'Io volevo solo te'. E il 18enne non si è tirato indietro, nel tentativo di "rialzarsi" dalla crisi.

Amici, LDA finisce in lacrime

Come è emerso dal daytime di Amici 21 in corso, andato in onda 15 febbraio 2022 su Canale 5, Rudy Zerbi ha convocato LDA in sala-prove, per confrontarsi con il pupillo a margine della sua crisi. Incalzato dal talentscout sui motivi del momento buio, Luca D'Alessio ha ammesso: "Alle prove va tutto bene e in puntata sono preso dalla paura.

La paura di sbagliare mi fa sbagliare, ma non riesco a non averla. Invidio agli altri la sicurezza. Ho perennemente paura di sbagliare, di essere giudicato e non mi godo il momento sul palco. Un'esibizione non riesco a godermela".

Quindi, si è espresso sul peso dei pregiudizi che non riesce a sostenere, riferendosi alle critiche social: "Determinate parole diventano pesanti, le cose che dicono.

La solita storia del "figlio di", sta avendo il sopravvento e non riesco più a cantare. Sentirsi dire che io faccio il cantante grazie a mio padre, Gigi D'Alessio, non è facile, mi rende la vita difficile. Se mio padre avesse fatto il medico nessuno mi avrebbe detto nulla. Mi chiedo perché non venga capito sul mio lavoro. Si va sempre a pensare al marcio dietro".

Poi, ha difeso a distanza Emma Marrone dagli attacchi ricevuti per il penultimo posto assegnatogli al termine della nuova gara sulle cover, registratasi alla 19° puntata: "Quando Emma mi dice che devo respirare, c'ha ragione... e questo va a ricadere sulle classifiche e su tutto il resto. Vorrei migliorarmi e far passare questo problema".

Rudy Zerbi interviene per salvare LDA

Dopo aver prestato ascolto ai motivi della crisi del pupillo, Rudy Zerbi ha invitato LDA nello studio di Amici completamente privo di spettatori, per esibire al netto della paura del giudizio, in anteprima assoluta, un teaser del nuovo singolo, 'Io volevo solo te'. Una ballad, che parla di un amore finito per via di un pregiudizio.

"Sulla sabbia, poi, una scritta che si cancellerà: lo sai, io volevo solo te", ha cantato Luca nel refrain del nuovo inedito, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dalla commozione.

"Questo palco te lo devi mangiare, non devi essere mangiato tu", gli ha quindi esclamato il talent scout, subito dopo l'esibizione. Nel frattempo, sale l'attesa per il serale del talent, i cui primi concorrenti ufficiali sono Michele, Alex, Sissi e Dario: che LDA possa superare la crisi e avere anche lui accesso alla fase finale dello show?