Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono finiti al centro del clamore mediatico. Al settimanale Di Più un noto agente che, ha preferito mantenere l'anonimato, ha parlato di una crisi della coppia durante la quarantena. Addirittura, il cantante modenese sarebbe stato ad un passo dal lasciare la sua compagna. Il motivo della lite sarebbe stato un presunto flirt tra l’ex gieffina ed un uomo sposato.

Il racconto dell’agente

Sulle pagine del settimanale Di Più è apparsa l’intervista di un noto agente. La persona in questione ha scelto di rimanere anonima e ha rivelato dei retroscena inediti sulla coppia formata da Federico Rossi e Paola Di Benedetto.

Dal racconto della persona misteriosa, la coppia durante la quarantena avrebbe affrontato una forte crisi. Scendendo nel dettaglio, Paola avrebbe avuto un flirt con un uomo conosciuto anche da Federico Rossi. Stando alla testimonianza, il cantante modenese dopo essere venuto a conoscenza di alcuni messaggi scambiati tra la sua fidanzata e la persona in questione avrebbe contattato la moglie, per metterla al corrente di quanto accaduto. Nel corso della lunga narrazione, l’agente avrebbe dichiarato: “Lui stava per lasciare Paola”. Solamente in un secondo momento, Federico avrebbe deciso di perdonare la sua compagna e metterci una pietra sopra.

In realtà nel racconto molto cose non tornerebbero.

Intanto, non è chiaro come mai l’agente sia voluto rimanere anonimo. Inoltre, una volta che Federico ha contattato la moglie dell’uomo che avrebbe avuto il flirt con Paola, cosa sarebbe accaduto? Troppi punti interrogativi alla quale non esiste una risposta al momento. A questo punto non resta che attendere la versione dei fatti della coppia.

Paola e Federico pronti per andare a convivere

Al contrario di quanto riportato dalla segnalazione di Di Più, la relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi proseguirebbe a gonfie vele. La coppia ha superato la prova del nove in questi mesi. Prima la partecipazione al Grande Fratello della modella vicentina; poi l’amore a distanza dovuto al lungo periodo di lockdown.

Paola e Federico dopo essersi ritrovati non hanno mostrato alcun segno di crisi. Addirittura, i due giovani nei giorni scorsi hanno effettuato dei sopralluoghi a Milano per scegliere l’abitazione dove inizieranno la convivenza. Durante la quarantena forzata, in un’intervista al settimanale Chi la Di Benedetto si era detta pronta ad andare a vivere con il suo compagno. Al contempo stesso però, la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 aveva confessato di non essere ancora pronta per eventuale matrimonio.