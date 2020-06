I fan di Can Yaman e Özge Gürel aspettavano da tempo le immagini della nuova serie e finalmente è arrivato il primo teaser trailer con i due amati protagonisti di Bitter sweet - Ingredienti d'amore, adesso impegnati sul set di Bay Yanlis (Mr. Wrong).

La produzione della Gold film ha dato il via alla lavorazione del nuovo show in cantiere da mesi. Le riprese sono iniziate e il debutto di Bay Yanlis avverrà il 26 giugno su Fox Tv Turchia alle 20:00 (19:00 in Italia). Il trailer con sottotitoli in italiano in poco tempo è già stato visualizzato da migliaia di utenti, i quali hanno dunque assistito al primo bacio tra i due protagonisti presente nell'ultima scena.

Il Mr. Wrong della serie è Özgür, interpretato da Can Yaman, chiamato così dalle amiche della protagonista Ezgi perché sarebbe il meno indicato per mettere su famiglia. Questo è l'intro della fiction che si preannuncia come la tipica romantic comedy turca.

Il teaser trailer di Bay Yanlis è già online: Can Yaman e Özge Gürel di nuovo protagonisti

È già online il teaser trailer della nuova fiction turca Bay Yanlis che riporta sul piccolo schermo la coppia Can Yaman e Özge Gürel, già noti grazie al successo di Bitter sweet - Ingredienti d'amore. Nel filmato rilasciato da Fox Tv Turchia sono presenti tutte le componenti tipiche delle romantic comedy turche. Nel video si vede la protagonista Ezgi al bar con le amiche che le chiedono se abbia già conosciuto il suo vicino di casa, il barista Özgür.

Le ragazze le raccomandano di stargli lontano perché non è l'uomo adatto a lei. Nel frattempo vengono mostrati i ricordi della sera precedente. Ezgi è ubriaca e il giovane la riporta a casa. Seguono fraintendimenti e litigi e alla fine lei lo bacia e lui rimane stupito dal gesto della ragazza.

Trama Bay Yanlis: Can Yaman e Özge Gürel sono i vicini di casa Özgür ed Ezgi

Si tratta, dunque, di una classica fiction turca in cui la storia d'amore tra i due protagonisti - in questo caso Özgür ed Ezgi - nasce in mezzo ad equivoci, incomprensioni e situazioni assurde. Özgur (Can Yaman) è un giovane ricco e lavora come barista, nonostante non ne abbia bisogno.

Il ragazzo vive in modo superficiale le sue relazioni e non crede nell'amore. La sua vicina di casa è la sognatrice Ezgi (Özge Gürel) che è stanca di avere relazioni sbagliate e desidera sposarsi. Vedendo che la giovane non riesce a trovare la persona giusta, Özgur si offre di insegnarle come comportarsi e quali tattiche usare per conquistare l'uomo che le interessa. Con il trascorrere del tempo, però, il giovane si innamora di Ezgi. La prima puntata di Bay Yanlis andrà in onda in Turchia venerdì 26 giugno alle 20:00 su Fox Tv.