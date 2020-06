Pacifico Settembre in arte Pago ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. Il cantautore sardo dopo l'ennesima rottura con Serena Enardu ha rivelato dei nuovi dettagli sulla storia. Stando a quanto riferito dall'ex concorrente del Grande Fratello, la coppia era già in crisi da aprile. Per il cantautore sardo, i messaggi trovati sul telefono della sua compagna sarebbero stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

L'ennesimo addio tra Serena e Pago sta lasciando numerosi strascichi. Il cantautore sardo ha parlato di mancanza di rispetto, mentre la sua ex ha smentito le affermazioni di Pacifico: Racconta la verità sul perché ti ho sbattuto fuori di casa".

A sostenere la versione dei fatti della Enardu, ci avrebbe pensato anche Alessandro Graziani in un'intervista al magazine di Uomini e Donne: "Non permetto a nessuno di infangarmi".

Nelle frecciatine tra i due ex fidanzati, era intervenuta anche Elga Enardu. Quest'ultima aveva accusato Pacifico di essere come la volpe che non arriva all'uva.

Le nuove dichiarazioni di Pacifico

Intervistato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, Pacifico Settembre è tornato a parlare dell'allontanamento da Serena Enardu.

Il cantautore sardo ha ribadito di essersi sentito preso in giro dalla 43enne. Pago ha continuato a sostenere che Serena non ha avuto solo un flirt con Alessandro Graziani, ma una vera e propria storia d'amore.

Tuttavia da quanto è emerso dall'intervista del cantautore, la relazione con la 43enne non sarebbe giunta al capolinea solamente per i messaggi trovati sul cellulare della Enardu.

Pago ha dichiarato: "Eravamo già in crisi da fine aprile, non ci parlavamo più con il linguaggio dell'amore". Nell'argomentare la sua risposta al settimanale Oggi, Pacifico ha aggiunto: "Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena".

Dunque, così come accaduto in alcune coppie anche per Pago e Serena Enardu la convivenza forzata sarebbe risultata letale.

Pacifico dice la sua su un presunto ritorno di fiamma

Pacifico Settembre per tutta l'intervista al settimanale Oggi, ha descritto Serena Enardu come la donna più importante della sua vita.

Alla domanda diretta del giornalista in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma, il diretto interessato ha sorpreso: "Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni". Pacifico Settembre ha spiegato che il problema non è il perdono, ma ritrovare la fiducia in una persona.

Ricordiamo che, il cantautore sardo in una recente intervista radiofonica aveva già ammesso di non provare rancore o odio verso la sua ex fidanzata. Al contrario Pacifico aveva dichiarato di fregarsene dei giudizi della gente. Infine, Pago aveva confessato a Giada Di Miceli che in amore è sempre pronto a dare il massimo.