Francesca Tocca e Valentin Alexandru sono tornati al centro del Gossip. Dopo le indiscrezioni di un presunto ritorno di fiamma, i fan si aspettavano uno scatto di coppia. Nell'ultimo post pubblicato dalla ballerina su Instagram, alcuni follower sono rimasti delusi perché volevano vedere la loro beniamina con Valentin.

Fan delusi per l'ultimo scatto pubblicato dalla Tocca

Dopo la segnalazione del blogger Amedeo Venza sul presunto ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru, i fan della coppia si aspettavano uno scatto che suggellasse l'inizio della storia d'amore. Nelle scorse ore, Francesca Tocca ha postato su Instagram un suo scatto mentre si trova al mare.

Sebbene la foto abbia raccolto oltre 33 mila like, i commenti sono stati vari. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti hanno criticato la ballerina di Amici per essersi mostrata da sola: "Ma come? Noi ci aspettavamo una foto con Valentin". Un altro utente ha scritto: "Ci aspettavamo la foto con qualcun altro ma va bene anche così, dai".

Dunque, alcuni follower sono rimasti delusi per la mancata ufficializzazione del ritorno di fiamma con Valentin Alexandru. La verità però è che al momento i due non hanno mai confermato di essere tornati insieme. Sul web sono presenti degli indizi, ma non può essere data per scontata una liaison tra i due ballerini. Tra l'altro Francesca Tocca e Valentin Alexandru potrebbero avere scelto di loro spontanea volontà di vivere un rapporto lontano dai riflettori, viste le numerose critiche ricevute in passato.

Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene sapere che Valentin, dopo essere stato eliminato da Amici, aveva ammesso di essere fidanzato con Francesca. In poco tempo all'indirizzo della coppia erano arrivati numerosi commentati negativi, tanto che Alexandru aveva deciso di interrompere la relazione.

La segnalazione di Amedeo Venza

Amedeo Venza attraverso una Instagram Stories è tornato a parlare di Francesca Tocca e Valentin Alexandru. Stando a quanto riferito dal blogger, una segnalazione lo avrebbe informato di una cena romantica in una pizzeria di Sestri Levante. A ipotizzare un presunto ritorno di fiamma sarebbero stati gli atteggiamenti mostrati dai due ex protagonisti di Amici: per tutto il tempo i due ballerini si sarebbero più volte sfiorati le mani.

Secondo Venza, Francesca Tocca avrebbe raggiunto da pochi giorni Valentin in Liguria.

Il danzatore romeno invece si trovava nei dintorni di Genova già da qualche mese. Al momento le indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza sono solo delle supposizioni, poiché i due diretti interessati non hanno mai confermato i pettegolezzi sul loro conto.