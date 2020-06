Francesca Tocca e Valentin Alexandru sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sulle Instagram stories, tra i due ex protagonisti di Amici sarebbe in atto un ritorno di fiamma. Secondo il blogger, i due ballerini di Amici avrebbero dato luogo ad una cena romantica.

Francesca e Valentin erano finiti al centro del Gossip, in occasione dell’ultima edizione del talent-show di Canale 5. La relazione tra i due era stata annunciata da Valentin, ma poco dopo lo stesso aveva deciso di interromperla. Il giovane aveva spiegato che non voleva essere etichettato come un ragazzo che rovinava i matrimoni.

In realtà il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro era già in crisi da tempo.

La segnalazione di Amedeo Venza

Amedeo Venza ha riportato una segnalazione su Francesca Tocca e Valentin Alexandru. Attraverso una Instagram stories, il blogger ha affermato che tra la ballerina e l’ex allievo di Amici c’è stato un ritorno di fiamma. Venza ha spiegato che tra Francesca e Valentin c’è stata una cena romantica in una pizzeria di Sestri Levante. I due si sarebbero mostrati in atteggiamenti complici, tanto da toccarsi spesso la mano e sfiorarsi l’uno con l’altra. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto in Liguria perché Valentin si trova nel capoluogo ligure da un mese circa, mentre la Tocca avrebbe raggiunto il suo ex in questi giorni.

Al momento si tratta solamente di supposizioni, poiché i due diretti interessati non hanno confermato i pettegolezzi sul loro conto. Non è escluso, però, che Francesca Tocca e Valentin Alexandru abbiano deciso di regalare una seconda chance alla loro storia lontano dai riflettori. I due, dopo avere ufficializzato la frequentazione, erano stati sommersi dal giudizio degli haters.

La dedica di Raimondo Todaro

Nei giorni scorsi, Raimondo Todaro aveva pubblicato su Instagram una dedica indirizzata a Francesca Tocca. Sebbene i due non formino più una coppia, sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia Jasmine.

Il ballerino di Ballando con le Stelle aveva speso delle parole al miele nei confronti della sua ex moglie: “Grazie Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita”.

Inoltre, Todaro ha sperato che la sua ex ritrovasse l’amore, la serenità e la felicità.

Il ballerino aveva scelto di annunciare la fine del suo matrimonio proprio nel giorno del sesto anniversario: “Ci eravamo promessi amore eterno”. Lo stesso aveva ammesso che da tempo gli sguardi tra i due non erano più quelli di una volta. Infine ha chiesto rispetto per la relazione perché di mezzo c’è una bambina di sei anni che non ha nessuna colpa: “Viva l’amore sempre”.