Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, protagonisti di Uomini e donne, continuano a tener banco e a catalizzare l’attenzione del mondo del Gossip. Una delle ultime news riguarda la smentita del cavaliere circa il progetto di trascorrere le vacanze insieme alla dama torinese.

A far trapelare tale notizia è stato l’agente del cavaliere tramite alcune dichiarazioni rilasciate al portale Fanpage. In rete si rumoreggia anche circa un'ipotetica partecipazione della coppia a Temptation Island, il docu-reality che andrà in onda a luglio su Canale 5.

Nicola smentisce il suo agente

A causa dell’eco avuto dalle dichiarazioni dell’agente di Vivarelli, circa il fatto che Nicola e Gemma avrebbero trascorso qualche giorno insieme a Forte dei Marmi (condividendo pure la camera d’albergo), Vivarelli è stato costretto a correre ai ripari, smentendo le dichiarazioni fatte dal suo agente a Fanpage.

Sirius ha ammesso che probabilmente c’è stato un fraintendimento. “Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma” ha affermato il cavaliere, per poi aggiungere: “se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno”.

Il cavaliere ha tenuto a sottolineare che al momento non è stato organizzato alcunché, meno che mai prenotato stanze in hotel.

Nicola ha tanti progetti in serbo per Gemma, molti dei quali sono ancora in una fase di elaborazione. Sirius sta preparando delle belle sorprese per la dama, anche se per il momento vuole tenerle segrete.

I rumor sulla partecipazione di Gemma e Nicola a Temptation Island

Anche se parlare di relazione tra Gemma e Nicola è ancora troppo presto, la loro storia sembra procedere per il meglio, almeno questo è quanto è stato riferito dalla dama nel corso di una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, dove ha anche rivelato che tra i due è scattato il primo bacio a stampo, anche se a dividerli c’era la mascherina.

Sebbene la notizia non abbia trovato ancora delle conferme ufficiali, i fan di Gemma sono in fibrillazione all’idea di poter vedere la dama in Sardegna nella splendida cornice del villaggio Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, alle prese con il suo viaggio dei sentimenti a Temptation Island e magari anche davanti al falò di confronto con Sirius.

Se non andrà in porto la partecipazione della coppia a Temptation Island, Gemma potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 5, almeno questa è l'indiscrezione rilasciata da Amedeo Venza.