Le dinamiche di alcune coppie di Temptation Island Vip a distanza di un anno continuano a tenere banco. Dopo l'intervista dell'ex partecipante Silvia Tirado a Radiochat.it è arrivato il turno di Gabriele Pippo. Il 35enne ha sottolineato che la sua ex non si è comportata bene nei suoi riguardi nel docu-reality di Canale 5. Inoltre, ha fatto chiarezza sulle dichiarazioni di suo padre Franco.

Pippo Franco, in una recente intervista rilasciata a Libero Quotidiano, ha affermato che l'addio tra Gabriele e Silvia Tirado è stata una cosa positiva: "Il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza". Secondo il conduttore televisivo, il figlio avrebbe capito che la fotomodella non era la donna adatta a lui.

Infine, Pippo Franco aveva sostenuto di aver conosciuto Silvia solamente di sfuggita.

La replica del produttore musicale

Intervistato da Alex Achille nel programma radiofonico Radiochat.it, Gabriele Pippo è tornato a parlare della storia giunta al capolinea con Silvia Tirado. In primis il produttore musicale si è soffermato sull'intervista di suo padre: "Silvia frequentava la mia casa, ha incontrato la mia famiglia". Gabriele ha confessato che, forse, le dichiarazioni di suo padre potrebbero essere dettate da un istinto di protezione paterna. Prima di concludere il capitolo legato alla sua famiglia, il 35enne si è detto convinto che la sua famiglia non accetterà mai un confronto con la sua ex compagna.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate da Silvia Tirado, Gabriele ha ammesso di essere stato male per come Silvia si è comportata a Temptation Island. Il 35enne senza troppi giri di parole ha affermato: "Non si è comportata bene nei miei riguardi". Inoltre il produttore musicale ha fatto un passo indietro su alcune dichiarazioni rilasciate dopo la partecipazione al reality-show: "Con la rabbia in corpo ho detto cose che non pensavo".

Oggi, Silvia Tirado e Gabriele Pippo sono legati esclusivamente da un rapporto di lavoro. Il 35enne infatti, sta seguendo la sua ex fidanzata nel lancio di un progetto musicale.

Infine, l'ex protagonista di Temptation Island ha commentato in modo negativo gli scatti un po' osé pubblicati da Silvia su Instagram: "Fossi in lei certe foto le eviterei".

Silvia Tirado: 'Vorrei essere lasciata in pace'

In seguito all'intervista radiofonica di Gabriele Pippo per Radiochat.it, Silvia Tirado ha deciso di replicare. La giovane ha spiegato che non c'è nulla di male nel pubblicare determinate foto sui social. La diretta interessata ha affermato: "L'abito non fa il monaco". Silvia Tirado ha precisato che le foto sono solamente inerenti al suo lavoro di fotomodella: "Non penso possano scandalizzare qualcuno. Vorrei essere lasciata in pace".

L'ex fidanzata di Gabriele Pippo è tornata a chiedere un chiarimento faccia a faccia con i genitori del suo ex compagno. Infine ha specificato che questo per lei è un periodo molto delicato.