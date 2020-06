Che qualcosa si stia muovendo per la ripresa di Un posto al sole è evidente, tuttavia ora ci sarebbe anche un mese (luglio), ma la notizia va presa con cautela ed è opportuno porre tutti i 'se' e i 'ma' del caso. L'attore Patrizio Rispo ha da poco dichiarato che la soap riprenderà a breve, tuttavia ha preferito non sbilanciarsi sul "quando", ma Germano Bellavia è andato oltre lasciando trapelare persino il mese. Dal post che l'attore ha pubblicato sul suo profilo personale di Facebook, viene lasciato intendere velatamente ai fan che qualcosa di concreto c'è all'orizzonte di Un posto al sole. Tuttavia è giusto andare con ordine e capire cosa ha detto esattamente Germano Bellavia e perché il suo post ha acceso così tanto le speranze dei fan, facendo rimbalzare la notizia del ritorno di Upas.

Il messaggio di Germano Bellavia

L'attore, che nella soap partenopea interpreta il ruolo di Guido Del Bue, ha pubblicato un post davvero semplice, una frase composta da due sole parole: ''Ci sarà''. In effetti tale affermazione di per sé dice poco e potrebbe essere riferita a qualsiasi evento, magari personale o legato alle sue pasticcerie, ma ad accendere la fantasia dei fan sono stati due dettagli. Il primo è un piccolo indizio, accanto alla scritta: si possono infatti notare le emoticon di un sole e di un cuore azzurro, e tanto è bastato per far pensare a tutti i fan a Un posto al sole. Il secondo indizio invece è molto più plateale, poiché Germano Bellavia indossa una mascherina con la scritta Un posto al sole.

A questo punto, dando per probabile anche se non certo, che si stesse riferendo alla soap partenopea, è ancora più interessante analizzare il contenuto dei commenti dei fan e di una sua risposta in particolare.

Un posto al sole potrebbe tornare a luglio

Nei commenti al suo post molti fan hanno esultato e hanno dato per scontato che Germano avesse annunciato il ritorno di Un posto al sole.

Va detto che Germano non ha mai avvalorato tale ipotesi, ma nemmeno l'ha smentita. In particolare è interessante una sua risposta a una fan che chiedeva il quando e a cui Germano ha risposto "A luglio". Quindi il mese estivo potrebbe essere quello designato per il ritorno di Un posto al sole, però vanno fatte delle considerazioni.

Se fosse il mese di inizio delle riprese significherebbe che Un posto al sole non possa tornare prima di settembre. Se invece le riprese partissero a giorni allora la data di luglio potrebbe rappresentare, come sperano i fan, quella effettivamente scelta per trasmettere gli episodi inediti. Non resta che attendere i prossimi giorni, sperando che qualche annuncio ufficiale possa chiarire definitivamente la vicenda.