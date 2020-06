Gemma Galgani da diverse settimane è al centro dei Gossip per via della frequentazione con Nicola Vivarelli, il modello toscano più giovane di oltre 40 anni rispetto a lei. Negli ultimi giorni ci sono stati rumors in rete relativi alla partecipazione di Gemma e Nicola a Temptation Island, ma la notizia non è stata confermata. Oggi, lunedì 15 giugno, si sta rincorrendo la voce di una partecipazione della dama torinese alla quinta edizione del GF Vip.

Gemma possibile inquilina della casa del GF Vip 5

Gemma Galgani potrebbe diventare una concorrente della casa più spiata d'Italia, ma non c'è ovviamente nessuna ufficialità su questa notizia.

Se fosse vera questa voce che gira sul web, si potrebbe dare un senso alla svolta che avverrà a settembre all'interno del dating show di Maria De Filippi. Uomini e Donne, con l'edizione che riprenderà a settembre, non avrà più una distinzione fra trono classico e trono over, ma verrà adottata la formula delle ultime puntate andate in onda. Il nuovo taglio della trasmissione pomeridiana in cui non ci sarebbe più una differenziazione di età fra i single, andrebbe a coprire la mancanza della protagonista della versione over, Gemma, nel caso la stessa dovesse partecipare al GF Vip 5.

La frequentazione fra Gemma e Nicola procede anche lontano dalle telecamere

La conoscenza fra Gemma Galgani e il suo corteggiatore Nicola Vivarelli sta procedendo a gonfie vele da diverse settimane.

Nonostante le critiche mosse alla coppia a causa degli oltre 40 anni di differenza età, la dama torinese e il modello toscano 26enne stanno continuando la loro frequentazione anche lontani dagli studi televisivi. Qualche giorno fa, Gemma e Sirius sono stati visti a passeggio in centro a Roma a braccetto.

In una storia Instagram pubblicata da Nicola, corredata dagli occhietti a cuoricino, il giovane marinaio è stato visto a Torino, per questo motivo i fan hanno ipotizzato potesse essere andato a trovare Gemma

Il bacio fra Gemma e Nicola e il futuro della coppia

Sia Gemma che il modello toscano non hanno mai rinunciato alla loro conoscenza, al punto da essere decisi a proseguire la loro frequentazione nonostante le critiche in studio, mosse soprattutto dall'opinionista Tina Cipollari.

In un'intervista a Uomini e Donne Magazine, la Galgani ha raccontato il primo bacio fra lei e il marinaio toscano avvenuto dopo una corsa in taxi. Il bacio che Gemma e Vivarelli si sono scambiati è stato un momento indimenticabile, a detta della dama torinese, nonostante sia stato a stampo e con la mascherina. La notizia della partecipazione di Gemma al GF Vip 5 non è ancora stata confermata e si attendono news ufficiali.