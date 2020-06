Presto, una storica protagonista dello sceneggiato Il Segreto rischierà di essere smascherata. Si tratta di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana fingerà di non stare bene per lasciare la tenuta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò).

Gli spoiler spagnoli raccontano che Tomas (Alejandro Vergara) grazie ad Antonita (Lucia Caraballo) scoprirà che la moglie di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) si nasconde nell’ala nord de La Habana.

Il Segreto, spoiler: la Montenegro inganna Antonita

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nelle puntate in onda in Italia prossimamente, svelano che Isabel si allontanerà da Puente Viejo per qualche giorno per trascorrere il Natale con il suo misterioso interlocutore.

La marchesa, prima di partire, ordinerà ad Antonita di controllare qualsiasi movimento di Francisca, e le raccomanderà di non consentirle di lasciare la sua dimora per nessun motivo. Quest’ultima, durante l’assenza della de Los Visos, comincerà a sentire il bisogno di voler evadere dal suo rifugio, cadendo così in una trappola architettata dalla sua nemica Eulalia Castro per scoprire dove si nasconde. Non appena quest’ultima farà annunciare il suo falso decesso sui giornali, infatti, Francisca lascerà intendere ad Antonita di sentirsi male.

La storica darklady ingannerà la domestica quando si renderà conto che sta facendo di tutto per impedirle di uscire allo scoperto e far sapere a tutti gli abitanti del suo ritorno a Puente Viejo.

Dopo aver inscenato diversi malori, la matrona costringerà l’inserviente di Isabel a trovare una soluzione rischiosa. In un primo momento, Antonita si rifiuterà di chiamare un medico e si sfogherà con Don Filiberto, facendogli capire, attraverso il segreto della confessione, di star curando una persona sull’orlo della morte.

Tomas apprende della presenza di Francisca a La Habana, il dubbio dei de Los Visos

Il prelato, ovviamente, si preoccuperà dopo aver ascoltato le sconvolgenti parole di Antonita, e metterà subito piede a La Habana per chiederle ulteriori delucidazioni. La domestica, anche se riuscirà a rassicurare il parroco, non avrà altra scelta oltre a quella di far sapere a Tomas che sua madre sta ospitando da diverse settimane la Montenegro.

La domestica, non appena entrerà nel padiglione della tenuta di Isabel, entrerà in crisi poiché vedrà Francisca incosciente. A questo punto l’inserviente chiederà aiuto al fratello di Adolfo, che rimarrà sconvolto quando capirà che la Montenegro si nasconde della sua dimora.

Il secondogenito della marchesa farà un’altra scoperta dopo aver appreso dal dottor Clemente che l’ospite di sua madre si riprenderà in pochi giorni. Tomas, non appena verrà a conoscenza del legame di parentela tra il primo marito di Francisca e il suo defunto padre Simon Castro, metterà al corrente il fratello della novità. Infine, i de Los Visos si domanderanno come mai la loro madre ha consentito a Francisca di rifugiarsi in casa, mentre quest’ultima passerà all’attacco dopo essere guarita.

La darklady affronterà Antonita esigendo di parlare in fretta con la marchesa Isabel, lasciando capire ancora una volta di aver inscenato i suoi malesseri.