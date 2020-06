Sabato 6 giugno Giulia De Lellis ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale compaiono due paparazzi che stanno violando la proprietà privata di un vicino di casa della influencer pur di avvicinarsi e scattare qualche foto. Secondo l'influencer quello dei due uomini è stato un comportamento poco corretto che va a limitare la sua libertà: Giulia De Lellis ha così chiesto l'opinione dei suoi follower in merito alla vicenda.

Giulia De Lellis riprende i paparazzi che violano le proprietà private

Giulia De Lellis è una delle più importanti influencer italiane, per questo è spesso vittima dei fotografi che cercano di immortalarla, oltre che in luoghi pubblici, anche in proprietà private.

La scrittrice de 'Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza', come già accennato in apertura, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato due fotografi che si stavano addentrando in un terreno di proprietà di un suo vicino muniti di macchine fotografiche e pronti a immortalarla nonostante lei si trovasse all'interno di un'abitazione privata. Giulia ha detto di rispettare il lavoro dei due uomini se fatto però senza trasgredire le leggi e violare la privacy altrui.

"Non voglio fare polemica. Voglio solo chiedervi una cosa. Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l'ennesima volta, dopo l'ennesima causa) per scattare le loro foto, non ci sto non lo posso accettare!

Abitazioni private (qui per esempio erano nel terreno di un vicino) cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia devo stare con l'ansia perenne. Vi sembra giusto? In casa mia, vi sembra corretto?"

Il sondaggio di Giulia De Lellis sulla vicenda

Giulia De Lellis non si sente dunque libera in casa sua e non è per nulla contenta della cosa.

Attraverso il video pubblicato sul suo profilo social, Giulia De Lellis ha chiesto un opinione a riguardo ai propri followers chiedendo loro se gli sembrasse coretto il suo pensiero. I fan di Giulia hanno dato pienamente ragione alla influencer romana con la quasi totalità dei sostenitori della ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad aver votato per il 'no', non ritenendo dunque corretto che i due uomini arrivassero a violare la proprietà privata di un vicino della ragazza in cerca dello scatto perfetto per immortalare Giulia.

Quella sollevata da Giulia De Lellis è una questione annosa e molto 'antica', fino a che punto un personaggio pubblico può accettare l'invasione della propria privacy al netto del fatto che far parte dello star system significa anche questo? La sacralità della vita privata si scontra così con il bisogno quasi irrefrenabile della gente 'comune' di sapere e invadere l'intimità delle star con conseguenze a volte spiacevoli per i protagonisti di queste vicende.