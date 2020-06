A pochi giorni dal debutto sugli schermi di Canale 5 di ''Daydreamer - Le ali del sogno'', il protagonista Can Yaman ha parlato della nuova soap tv e della collega Demet Ozdemir nel corso di un'intervista al settimanale Tele Più. Dalle parole dell'attore turco si evince come l'interprete di Sanem sia una persona molto divertente, in grado di risollevare il morale a tutti i componenti del cast e con la quale è entrato in sintonia sin da subito; i due sarebbero legati da un rapporto di amicizia.

Daydreamer, la soap con Can Yaman e Demet Ozdemir al via il prossimo 10 giugno

Il prossimo 10 giugno prenderà il via la nuova soap tv turca ''Daydreamer - Le ali del sogno'' che verrà trasmessa su Canale 5 nella fascia oraria lasciata libera da Uomini e Donne.

Dopo il grande successo della scorsa estate di ''Bitter Sweet'', Can Yaman torna a fare compagnia al pubblico italiano nelle vesti di Can Divit, un giovane fotografo a capo, insieme al fratello Emre, dell'agenzia pubblicitaria di famiglia. Qui troverà lavoro la giovane sognatrice Sanem, interpretata da Demet Ozdemir e tra i due protagonisti la storia proseguirà tra colpi di fulmine, amori e vicissitudini varie.

Can Yaman sull'attrice di Sanem in Daydreamer: 'È molto spiritosa'

In attesa di scoprire come si evolverà la storia tra Sanem e Can in Daydreamer, l'attore turco ha parlato della collega in un'intervista rilasciata a Tele Più dove ha rotto il silenzio su Demet, mettendo a tacere le voci che li vedevano fidanzati anche nella realtà.

A proposito della Ozdemir, Can ha dichiarato di averla conosciuta per la prima volta sul set di Daydreamer: ''È davvero molto spiritosa'' ha dichiarato l'attore, che ha poi proseguito rivelando come, sin da subito, tra loro ci sia stata una grande chimica.

Can e Demet Ozdemir sono legati solo da una bella amicizia

Le parole di apprezzamento di Can Yaman nei confronti della Sanem di Daydreamer sono proseguite, tanto che l'attore si è detto fortunato di lavorare con una ragazza piena di energia, in grado di risollevare il morale a tutta la troupe. Dalle sue dichiarazioni dunque, nessun flirt con Demet, ma solo una grande amicizia e una forte empatia.

Daydreamer, l'attore di Can Divit sul suo personaggio: 'Mi assomiglia'

Oltre che della collega Demet Ozdemir, Can Yaman ha parlato anche del suo personaggio Can Divit che in Daydreamer sarà alle prese con l'amore tormentato per Sanem; l'attore ha definito Can Divit come il personaggio che più ha amato sino ad ora e che per molti versi gli assomiglia. Un avventuriero dal carattere irrequieto che passa gran parte del tempo in giro per il mondo.