La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto seguita e non appena è terminata, si è messa subito in moto l'organizzazione della quinta edizione. La conduzione della nuova stagione del realtity show verrà affidata nuovamente ad Alfonso Signorini e ci sono già varie indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti, il sito Gossip e tv indica tra questi Pamela Prati e Andrea Damante.

Il possibile cast del GF Vip 5 e i rumors in rete: Andrea Damante e Pamela Prati concorrenti, Giulia De Lellis opinionista

Alfonso Signorini è stato confermato alla conduzione anche della quinta edizione del reality che vedrà i volti noti del mondo dello spettacolo come concorrenti.

Il direttore di Chi ha detto che il Grande Fratello inizierà in autunno, dicendo che due partecipanti sono già stati scelti, ma non è stato fatto un annuncio ufficiale. I gossip in rete e i rumors hanno fatto trapelare questi due possibili nomi: Andrea Damante e Pamela Prati. Il dj veronese e l'ex promessa sposa dell'inesistente Mark Caltagirone avevano già varcato la soglia della porta rossa nel corso della prima edizione del reality show di Canale 5, andata in onda nell'autunno del 2016. Fra gli opinionisti, Alfonso Signorini non ha mai nascosto di avere una preferenza per Giulia De Lellis ma, al momento, non c'è nessuna ufficialità sulla partecipazione della popolare influencer.

Andrea Damante e Pamela Prati potrebbero ritornare al GF Vip

L'ex tronista di Uomini e Donne, tornato di nuovo insieme a Giulia De Lellis, potrebbe separarsi per qualche settimana dalla sua Giulietta per partecipare, dopo quattro anni, al Grande Fratello Vip. Nel corso della prima edizione, Andrea Damante era rimasto all'interno della casa più di quaranta giorni.

Anche Pamela Prati non sarebbe alla sua prima avventura nella casa di Cinecittà, in quanto, ha già trascorso più di venti giorni nel reality show nell'edizione del 2016. Fra i possibili nomi, sul settimanale Chi, diretto dal conduttore Alfonso Signorini, è stato fatto quello di Eliana Michelazzo che porterebbe un po' di scompiglio nella casa, ricongiungendosi con la sua ex amica Pamela Prati.

I concorrenti che hanno detto 'no' e altri rumors sui possibili partecipanti e opinionisti

Nelle ultime settimane i rumors in rete sulla quinta edizione del GF Vip non sono mancati e sembra che qualche possibile concorrente abbia rifiutato la partecipazione al reality show, fra questi Michela Quattrociocche. Cristina Buccino, nome uscito sui giornali e in rete fra i possibili vip alla nuova edizione del Grande Fratello, ha dichiarato di non essere stata contattata per prendere parte al cast. Negli ultimi giorni sono circolate, inoltre, voci di una partecipazione da parte di una delle protagoniste del dating show di Canale 5 Uomini e Donne: Gemma Galgani, ma non c'è nessuna ufficialità su questa notizia.

Altre indiscrezioni vedrebbero fra i nuovi coinquilini Francesco Nozzolino e Francesca Cipriani.