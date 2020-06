Le Twins, al secolo Ylenia e Nicole Burato, sono due gemelle cresciute in un piccolo paesino di Mantova e trasferitesi successivamente a Milano. Creative sin da piccole e da sempre molto unite, crescendo hanno concretizzato la loro passione per i video e per la fotografia attraverso i social network. Così i loro follower sono diventati la loro seconda famiglia: "Non c’è soddisfazione più grande di potergli strappare un sorriso o semplicemente tenere loro compagnia ogni giorno".

In questi giorni, proprio Ylenia e Nicole hanno risposto a una serie di domande in esclusiva per Blasting News.

Ylenia e Nicole: 'Amiamo il nostro lavoro, i follower sono la nostra seconda famiglia'

Ciao, grazie per la disponibilità per questa intervista. Come state trascorrendo le vostre giornate?

“Trascorriamo le nostre giornate creando nuovi contenuti per i nostri canali social, che cerchiamo di rendere sempre unici e personali. Ci piace fare le dirette per poter avere un contatto più ravvicinato con i nostri fans. E ovviamente, lo sport per noi è molto importante, quindi tutti i giorni ritagliamo del tempo per fare attività fisica”.

Come avete vissuto e affrontato la fase di lockdown?

“Questa fase l’abbiamo trascorsa con serenità in famiglia, sperimentando nuove ricette in cucina. Abbiamo praticato molto sport e abbiamo avuto tempo per riflettere sui nostri obbiettivi lavorativi”.

Un aspetto che vi ha particolarmente colpito?

“Sicuramente abbiamo iniziato ad apprezzare di più le piccole cose”.

In questo periodo c’è qualcosa che vorreste gridare? E qualcosa che vi piacerebbe sussurrare?

“Gridare ‘libertà, che in questo periodo è mancata. E sussurrare parole d’amore alle persone che non abbiamo visto per troppo tempo”.

Chiudete gli occhi e immaginate di poter scegliere tra la macchina del tempo e la bacchetta magica. Cosa scegliereste e per fare cosa?

“Il passato è passato, il futuro è bello perché è incerto. Quindi, escludiamo la macchina del tempo. La bacchetta magica invece ce l’aveva anche Harry Potter”

La vostra visione sulla moda e lo stile dei prossimi mesi?

“Più andremo avanti e più la moda sarà creativa e libera di poter esprimere la visione del mondo”.

Le Twins: 'Due gemelle ricce un po’ imprevedibili'

Questa emergenza sanitaria ha modificato in qualche modo il vostro approccio ai social network?

“Sicuramente abbiamo iniziato a utilizzarli di più, anche per tenere compagnia ai nostri follower chiusi in casa. Però, siamo riuscite a gestirci anche per avere del tempo libero”.

Ylenia è?

“Ylenia è una ragazza energica, solare e intraprendente. Nella coppia è la più organizzata e pratica”.

Nicole è?

“Nicole è una ragazza solare, riflessiva e nella coppia è la più creativa e lungimirante”.

Le Twins sono?

“Un bel mix di spontaneità, allegria e positività. Due gemelle ricce un po’ imprevedibili”

Una cosa che detestate?

E una cosa che vi affascina?

“Detestiamo la falsità. Ci affascina ciò che non abbiamo mai visto”.

Progetti per il futuro?

“Abbiamo tanti progetti in progress. Siamo molto contente di come stanno andando le cose. Il resto è da vedere”

In conclusione desiderate dare un consiglio o fare una particolare riflessione?

“Il consiglio che possiamo dare, forse un po’ contraddittorio con ciò che facciamo, è di non perdersi la vita reale: stare sui social sì, ma con criterio”.