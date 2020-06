Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier si è tolta qualche soddisfazione lanciando delle frecciatine, probabilmente riferite a Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. I due, infatti, hanno ironizzato sul suo incidente al piede facendo allusioni al fatto che il programma domenicale andasse bene solo per questo motivo.

La puntata di ieri del programma, in effetti, è stato un grande successo, superando nella seconda parte il 22% di share. La conduttrice, allora, ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan che l'hanno sempre sostenuta e ci ha tenuto a precisare che non si tratta di una vittoria ottenuta solo perché ha un piede ingessato.

Mara Venier sbotta in diretta

In questi giorni stanno volando stracci tra Tiberio Timperi e Mara Venier. Il primo, insieme a Gianni Ippoliti, ha ironizzato sull'ingessatura della collega, lasciando intendere che Domenica In andasse bene solo per questo motivo. Nel corso della puntata di ieri della trasmissione, però, durante un collegamento con Stefano De Martino, la conduttrice si è "vendicata" in diretta. Nello specifico, Stefano ha indossato un finto gesso al piede e la Venier ha risposto dicendo di apprezzare molto questo genere di ironia, in quanto intelligente. Al contrario, invece, detesta un altro tipo di gioco, che la stessa ha definito: "Ironia becera".

La replica di Tiberio Timperi e il successo di Domenica In

Dopo questa stoccata, Tiberio Timperi ha risposto ad alcuni commenti su Instagram ed ha ribadito che tra lei e la Venier stiano volando stracci, canovacci e chi più ne ha più ne metta. Ad ogni modo, a seguito di tutto questo polverone, Mara Venier ha pubblicato diverse Instagram Stories sul suo profilo in cui ha condiviso articoli di giornale che esaltano la sua conduzione e l'enorme successo raggiunto dal programma domenicale.

Nello specifico, infatti, la puntata di ieri è stata vista da 2.975.000 spettatori nella prima parte, aggiudicandosi uno share del 19,89%. Nella seconda parte, invece, i telespettatori sono stati 2.763.000 spettatori con share del 22.1%.

La Venier ringrazia tutti i fan

Mara Venier, allora, ci ha tenuto a ringraziare tutti i telespettatori del programma e i sostenitori che la seguono con affetto e ammirazione dedicando loro un post su Instagram.

La presentatrice ha detto: "Grazie a tutti, un abbraccio amici di Instagram". Nel post in questione, però, non manca una velata frecciatina a Timperi e Ippoliti. Nell'immagine in questione, infatti, è presente il titolo di un articolo di giornale che recita così: "Mara Venier, nuovo record di ascolti per Domenica In (non per il gesso). Anche se il nome di Tiberio Timperi non è saltato fuori, il riferimento è stato palese.