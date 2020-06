Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric, da qualche settimana è al centro dei Gossip per via delle sue partecipazioni a Live - Non è la d'Urso ed è diventata una celebrità sul web, grazie anche alla sfilate in trasmissione, sulle note di Mahmood. Nel corso della puntata in diretta, andata in onda domenica 14 giugno, la donna è stata attaccata da Simona Izzo che l'ha definita 'celebrolesa', termine non esistente nella lingua italiana e inventato sul momento dall'attrice.

Simona Izzo definisce celebrolesa Loredana Fiorentino

Barbara D'Urso ha fatto i complimenti a Loredana Fiorentino, collegata in diretta da casa sua, per il suo abito e per la scollatura profonda.

La conduttrice partenopea si è definita l'artefice del successo della mamma di Luigi Favoloso, avendola ospitata diverse volte nelle sue trasmissioni. Dopo gli elogi della padrona di casa, Simona Izzo ha commentato le parole di Barbara, definendo celebrolesa la signora Fiorentino. Con la parola inventata in diretta, Simona voleva indicare 'lesa dalla sua celebrità'. Enrica Bonaccorti, ospite della trasmissione, ha detto che avrebbe voluto inventare lei quel termine.

La 'suocera' di Elena Morali sognava di essere una soubrette

Barbara d'Urso ha detto di aver creato un mostro sui social e ha mostrato i video che ritraggono la vita condivisa con i fan da Loredana Fiorentino, fra balletti, sfilate al ritmo di "Rapide" di Mahmood e allenamenti in palestra.

Dopo aver visto il filmato e sentito il commento della moglie di Tognazzi, la mamma di Luigi Favoloso ha detto che il suo sogno da giovane era di diventare una soubrette e Izzo le ha risposto che ora è un po' tardi per esserlo. La "suocera" di Elena Morali ha detto che non è cambiata nel corso della sua vita e che ha sempre amato il ballo e il teatro.

Fiorentino ricorda a Simona Izzo le parole usate su suo figlio Luigi Favoloso

Loredana Fiorentino ha ricordato a Simona Izzo le parole usate per descrivere suo figlio Luigi Mario Favoloso, durante un intervento dell'attrice nella trasmissione di Barbara d'Urso. Fiorentino ha detto che l'attrice ha affermato che la gente non appoggia il figlio e le ha chiesto di non parlare in nome del pubblico, perché a detta della napoletana milioni di italiani seguono lei e suo figlio che ricevono molti messaggi di apprezzamento dalle persone.

Simona Izzo nel sentire le parole della mamma di Luigi si è mostrata stupita; la compagna di Ricky Tognazzi ha ribadito quanto aveva affermato precedentemente, dicendo: ''Lei è veramente lesa dalla celebrità''. L'attrice ha consigliato a Fiorentino di fare la madre e Loredana ha replicato che fa sempre la mamma.