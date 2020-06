Durante un'intervista con Super Guida Tv, Fatima Trotta ha parlato del ritorno televisivo della trasmissione "Made in sud" e dei cambiamenti che il programma è stato costretto a subire a causa dell'emergenza sanitaria.

Nel corso dell'intervista la conduttrice ha anche parlato del suo collega Stefano De Martino, affermando che il ballerino è un ragazzo molto professionale anche se tende a distrarsi durante le registrazioni.

I cambiamenti di 'Made in sud' a causa dell'emergenza sanitaria

Fatima Trotta ha parlato della fatica fatta per riuscire a far tornare un programma come "Made in sud" in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo.

La trasmissione tornerà a breve in televisione, ma lo farà in modo un bel po' diverso rispetto a prima.

Naturalmente, sarà necessario adattarsi alle disposizioni governative attualmente in vigore, pertanto, risulta necessario eliminare la presenza del pubblico in studio. Si tratta di un cambiamento drastico considerando che la gente in platea ha sempre rappresentato uno dei punti cardine dello show. Molto spesso, infatti, i comici avevano l'abitudine di interagire con i presenti e di renderli partecipi di qualche scenetta.

A cambiare, però, non è soltanto questo aspetto. Anche i comici saranno infatti estremamente condizionati nel loro operato. Gli ingressi in scena, infatti, dovranno avvenire evitando gli incontri ravvicinati e garantendo le distanze di sicurezza necessarie.

La presentatrice, però, è ottimista ed ha ammesso: "Siamo certi che tutti questi paletti non influiranno negativamente e in modo drastico sullo spettacolo".

Fatima Trotta parla del rapporto con Stefano De Martino

In merito ai suoi colleghi, invece, la protagonista dell'intervista si è soffermata sull'altro conduttore del programma Stefano De Martino, dicendo di avere uno splendido rapporto con lui: "Lui è entrato in punta di piedi nel programma e ha portato un grande rispetto per coloro che lavoravano al progetto da molti anni.

Si è lasciato amalgamare e trascinare dalla famiglia Made in sud".

Tra i due conduttori c'è insomma un grande feeling dal punto di vista professionale, cosa che rappresenta certamente un grande punto di forza per il programma. Fatima Trotta ha poi posto l'accento su di un piccolo difetto del suo collega: “Ha molta disciplina sul lavoro anche se lo devi richiamare spesso.

A volte tende a distrarsi”.