Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono al centro dei Gossip da diverse settimane per via della loro frequentazione, iniziata all'interno di Uomini e Donne. Nonostante gli oltre quaranta anni di differenza di età che separano Sirius dalla dama torinese, il giovane modello sembra essere intenzionato a proseguire nella conoscenza con Gemma e, attraverso le pagine di Chi, ha detto di avere l'approvazione di sua mamma e di sua nonna. La mamma di Vivarelli, nell'intervista per il magazine di Signorini, ha detto di non avere problemi e che vede suo figlio felice.

Nicola Vivarelli ha l'approvazione di sua mamma e di sua nonna sulla conoscenza con Gemma Galgani

La nonna e la madre di Nicola, attraverso le pagine di Chi, hanno spiegato di aver avvicinato loro Sirius alla trasmissione pomeridiana Uomini e Donne di Canale 5. La mamma Luisella ha raccontatato che ogni volta che il figlio tornava dai suoi lunghi viaggi in nave, si sedeva sul divano con lei e sua madre e guardava il dating show di Maria De Filippi. Un giorno Nicola, vedendo Gemma Galgani in televisione, ha detto a sua mamma: "Vado a corteggiarla. Mi piace". La signora Vivarelli non si è mostrata contraria in quanto sia lei che la nonna del ragazzo hanno visto la felicità negli occhi del giovane ventiseienne.

La reazione della mamma di Nicola all'idea che il figlio corteggiasse Gemma

La signora Luisella, rispondendo alla domanda del giornalista di Chi, che le chiedeva la sua reazione all'idea che il figlio corteggiasse una donna più grande di quarant'anni, ha affermato di aver visto Nicola presissimo da subito e ha voluto ricordare che Sirius ha una mentalità molto aperta, avendo girato il mondo: "Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d'amore".

Il marinaio toscano, inizialmente, non ha detto di andare a Roma a Uomini e Donne, ma ha inventato la scusa di un colloquio di lavoro nella capitale. La mamma e la nonna di Nicola, un pomeriggio, hanno visto in televisione Vivarelli e hanno ricevuto la sorpresa attraverso la tv.

Le critiche a Sirius: le parole di sua mamma Luisella

Nicola Vivarelli è spesso al centro di critiche, mosse soprattutto da Tina Cipollari e dalle dame del parterre femminile ma, nonostante queste difficoltà, il marinaio toscano ha detto più volte di voler proseguire per la sua strada e continuare a frequentare Gemma Galgani. In merito alle critiche mosse a suo figlio, la mamma Luisella ha detto: "Non c'è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi. Questa è la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni. Le fake news sono ormai all'ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto." La conoscenza fra Sirius e la dama torinese, grazie ad alcune segnalazioni apparse sui social, sembra stia proseguendo anche lontano dalle telecamere e, attraverso l'intervista su Chi, sembra esserci anche l'approvazione della mamma e della nonna di Nicola.