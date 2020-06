Publitalia ha comunicato i palinsesti di Mediaset per luglio e agosto, tra i quali compare anche Temptation Island, la cui prima puntata è in programma per martedì 7 luglio. Alla conduzione è stato confermato Filippo Bisciglia.

Dunque, non ha trovato fondamento l'indiscrezione secondo cui quest'anno sarebbe partita prima la versione vip del Reality Show, seguita poi da quella tradizionale dedicata a concorrenti non famosi. Al momento, invece, non ci sono ancora notizie ufficiali sulle modalità con cui verrà organizzato il programma che dovrà necessariamente tener conto delle norme relative alla gestione dell'emergenza da nuovo coronavirus.

Temptation Island debutterà il 7 luglio

Publitalia, quindi, ha confermato che l'edizione tradizionale di Temptation Island scatterà quest'anno a partire dal 7 luglio. Una notizia in parte anticipata qualche settimana fa dall'autrice Raffaella Mennoia (una delle principali collaboratrici di Maria De Filippi) la quale aveva dichiarato che la trasmissione sarebbe andata in onda in estate.

Per adesso, invece, non si sa ancora nulla sul cast e soprattutto sulle novità che verranno introdotte nel programma per far sì che tutti i protagonisti (tentatori e tentatrici, coppie e addetti ai lavori) possano prendervi parte in totale sicurezza.

Potrebbe cambiare il format del programma televisivo

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che il regolamento del reality show possa leggermente cambiare per ridurre i contatti tra i concorrenti.

Inoltre, non si esclude che i protagonisti della trasmissione possano osservare un periodo di quarantena preventivo per evitare qualsiasi rischio di contagio da Covid-19 prima di approdare nel resort sardo dove si terrà Temptation Island. Inoltre il cast potrebbe essere sottoposto a dei tamponi per verificare la negatività al virus.

La presentazione delle coppie in gara dovrebbe avvenire, come di consueto, attraverso dei promo che verrebbero diffusi tramite i canali social della trasmissione e in televisione su Canale 5. Ad ogni modo, ad oggi l'unica notizia ufficiale è quella che riguarda la data del debutto televisivo del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ovvero quella di martedì 7 luglio.

Nemmeno la collocazione oraria dovrebbe cambiare, infatti il pubblico potrà seguire le vicende dei concorrenti nel villaggio delle tentazioni in prima serata su Canale 5.