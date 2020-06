Pago ha fatto un incidente stradale nella serata del 14 giugno 2020. Il cantante ha documentato sul suo profilo Instagram cosa è successo, mostrando ai suoi follower la macchina finita fuori strada e un cartello stradale abbattuto. L'ex gieffino, nonostante l'urto, sta bene e ha voluto rassicurare i fan.

Pago ha pubblicato su Instagram le foto dell'incidente

Pago nella tarda sera di domenica 14 giugno, ha fatto preoccupare gli oltre 300.000 follower che lo seguono sul suo profilo Instagram, in quanto ha pubblicato, attraverso le storie social, le immagini della sua auto finita fuori strada, abbattendo il cartello dello stop.

L'ex gieffino ha postato un selfie dove ha mostrato la sua macchina finita oltre l'asfalto, con il palo del segnale stradale per terra. La didascalia usata da Pacifico per immortalare lo scatto è stata ironica: ''Direi che anche oggi abbiamo rispettato lo stop. No?'' La canzone utilizzata dall'ex concorrente del GF Vip 4, per immortalare questo episodio, è stata: 'Sfiga' di Antonello Venditti.

Pacifico sta bene: il carro attrezzi

Nella storia successiva, Pago ha pubblicato un selfie con un carro attrezzi alle spalle, giunto in suo soccorso, per portare via la macchina. La didascalia usata dal cantante per immortalare il selfie con la sua automobile che veniva trasportata in riparazione è stata: ''L'importante è stare bene...

il resto? Tutto si aggiusta". Nonostante il brutto episodio, Pacifico non ha perso l'ironia e la positività davanti a questo imprevisto che gli è accaduto e fortunatamente il cantautore non si è fatto niente a giudicare dalle fotografie pubblicate sui social.

Il libro di Pago e il rapporto con Serena Enardu

Pago attualmente è single, dopo aver interrotto la relazione con l'ex gieffina Serena Enardu. Nel corso delle ultime settimane la coppia era finita al centro dei Gossip per via della fine della loro relazione. A detta del cantautore, la storia d'amore con la influencer sarda è terminata dopo aver scoperto dei messaggi che la sua fidanzata si era scambiata con il suo tentatore di Temptation Island, Alessandro Graziani.

Nelle scorse settimane Pago ha pubblicato il libro 'Vagabondo d'amore' e in un capitolo è presente una lettera di addio a Serena. La influencer sarda è stata molto contrariata dalla presenza di tale lettera all'interno dell'opera letteraria dell'ex compagno, al punto da dichiarare attraverso delle storie Instagram di aver preferito riceverla a mano da lui, piuttosto che far pagare le persone per leggerla. Al momento, dalle dichiarazioni di Serena e Pago sui social e nelle interviste, la storia fra i due ex gieffini sembra irrecuperabile.