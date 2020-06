Questo non è certamente tra i periodi più rosei per Pago, l'ex di Serena Enardu, infatti, ha avuto un incidente stradale nelle ultime ore. Attraverso il suo profilo Insatgram, il cantante ha mostrato delle immagini che ritraggono la sua auto mentre viene portata via da un carro attrezzi.

Il protagonista ha spiegato rapidamente l'accaduto ed ha ammesso di essere andato a sbattere contro un segnale dello stop. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone, lui stesso ha rassicurato tutti i suoi fan su Instagram.

L'incidente in auto di Pago

Pago ha pubblicato delle Instagram stories nelle quali ha annunciato a tutti i suoi fan di aver avuto un incidente in auto.

Il protagonista ha inquadrato dapprima la sua vettura, la quale era completamente fuori strada. Secondo quanto trapelato, pare che l'ex della Enardu abbia urtato contro un segnale dello stop. Nella Ig stories in questione, infatti, è apparsa la scritta ironica: "Direi che anche oggi abbiamo rispettato lo stop, o no?". Successivamente, poi, Pago ha pubblicato un altro contenuto all'interno del quale ha inquadrato la sua auto mentre un carro attrezzi la portava via. Tale scatto è stato corredato da una nuova descrizione che recita così: "L'importante è stare bene, il resto? Tutto si aggiusta".

Il cantante aggiorna sulle sue condizioni di salute e la festa del figlio

Con tali parole, dunque, il cantante ha voluto rassicurare tutti i fan circa le sue condizioni di salute.

Per fortuna si è trattato solo di un brutto spavento, che non ha arrecato nessun danno al conducente. Il protagonista dell'incidente, infatti, pare sia uscito completamente illeso dall'impatto. Nel corso della giornata di ieri, 15 giugno, infatti, Pago era in perfetta forma ed è stato impegnato con l'organizzazione della festa di compleanno di suo figlio, che ha compiuto 11 anni.

Il cantante, infatti, si è recato a Roma a casa della sua ex Miriana Trevisan per festeggiare il lieto evento in famiglia.

I rapporti con Serena Enardu

Per quanto riguarda la situazione con Serena Enardu, invece, pare non ci siano speranze all'orizzonte. Pacifico, nel corso di un'intervista, ha lasciato trapelare uno spiraglio di luce in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma.

La sarda, però, sembra irremovibile sulla sua posizione. Sia su Instagram, sia in una recente intervista, infatti, la protagonista ha ribadito più volte di non avere nessuna intenzione di fare pace con il suo ex. Inoltre, pare abbia reputato anche assurde le dichiarazioni fatte da lui in merito all'ipotesi di un ritorno. Tra i due, insomma, per adesso c'è ancora tanto gelo.