Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati della storica soap partenopea Un posto al sole. Il 15 giugno sono ricominciate le riprese nello storico palazzo simbolo della soap, Palazzo Palladini, ovvero Villa Volpicelli. Le riprese sono cominciate dopo tre lunghi mesi di stop, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Tutti pronti a girare i nuovi episodi di Upas

I lavori della soap più amata d'Italia sono partiti in maniera ufficiale. Questo è quanto è stato anticipato da Fanpage. Tutti i protagonisti, i produttori, gli sceneggiatori, i registi e gli addetti ai lavori si sono attivati fin dalle prime ore del mattino per far ripartire la macchina di Un posto al sole.

Il ritorno al lavoro è avvenuto tra gli applausi emozionati dei presenti misti a commozione. Il neo produttore Rai, Antonio Parlati, aveva già accennato a Fanpage del suo massimo impegno per far ripartire la produzione il prima possibile e ad oggi ha dichiarato di essere felice di essere riuscito a vincere una sfida importante. Gli attori torneranno in scena per lavorare ai nuovi episodi completamente riscritti, questo per poter garantire loro la massima sicurezza in materia sanitaria sul luogo di lavoro. Dovranno essere rispettate tutte le norme che andranno dalla sanificazione degli ambienti al distanziamento sociale e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il ritorno della soap in tv

Ancora non è chiaro però quando saranno trasmessi i nuovi episodi che verranno girati in questi giorni. L'ipotesi più accreditata è quella di poter vedere sullo schermo le nuove puntate tra circa 40 giorni. Questo secondo i tempi tecnici della produzione, che intercorrevano solitamente tra le riprese e la messa in onda prima dell'emergenza coronavirus.

Chissà che i produttori non si mettano in moto per accorciare ancora di più i tempi della messa in onda, in modo tale da poter accontentare i numerosi fan che da tempo attendono la ripresa della soap partenopea; ma queste al momento restano solo delle ipotesi.

Il presidente De Luca in sostegno delle produzioni Rai

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è dichiarato disponibile a sostenere e a valorizzare le produzioni Rai, tra cui anche quella della soap partenopea. Ha assicurato un'assistenza continua sia logistica che sanitaria, per fare in modo di poter portare avanti con successo dei prodotti televisivi che negli anni si sono consolidati in Campania.

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi, gli affezionati telespettatori potranno seguire i divertenti episodi di Un Po Sto a Casa trasmessi ogni giorno da Rai Play.