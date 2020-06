Pago e Serena Enardu hanno messo fine alla loro relazione travagliata: dopo la partecipazione a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip 4, i due hanno litigato per l'ennesima volta e l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di metterlo alla porta. Se Serena pare decisa a non tornare più sui suoi passi, lo stesso non vale per Pacifico Settembre. Il cantautore durante un'intervista concessa a Rai Radio 2 al programma I Lunatici, infatti, ha dichiarato di non poter fare previsioni sul futuro anche perché già in passato è capitato di ripensare a una ex. Pago era sposato con Miriana Trevisan e a tre anni dalla separazione i due non solo sono tornati insieme, ma hanno anche messo al mondo un figlio.

Che possa succedere lo sesso con Serena?

Pago: 'Non si può ipotecare il futuro'

''La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare'', ha confessato Pago ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Non è la prima volta che il cantate ha ammesso di non escludere del tutto il ritorno con la Enardu dopo la rottura. Infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha ricordato come si è svolta la sua storia sentimentale con Miriana Trevisan. ''Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani'', ha dichiarato Pacifico.

In ogni caso, nonostante le dichiarazioni di Pago, Serena più di una volta ha messo in chiaro la sua posizione: l'imprenditrice sarda ha affermato di recente a Uomini e Donne Magazine che si augura che il suo ex fidanzato possa trovare presto la donna giusta per lui.

La donna ha definito ''tarantelle'' il modo in cui Pago si sta comportando: lei non pare più disposta a fare un passo indietro.

Serena Enardu e Pago torneranno insieme?

Pacifico, che durante l'intervista radiofonica ha chiarito anche che con la ex moglie dopo varie incomprensioni adesso i rapporti sono distesi anche per amore del figlio Nicola, ha di recente pubblicato il suo primo libro autobiografico.

In Vagabondo d'amore, il cantante ha raccontato tutta la sua vita: non solo la sua carriera da artista per la quale ha combattuto fin da ragazzino, ma anche la sua vita sentimentale.

Il cantante non esclude nulla quindi: nuovi colpi di scena potrebbero riguardare Pago e Serena, sempre che quest'ultima si apra a nuove possibilità che al momento non sono assolutamente contemplate.

I due volti noti dei reality, però, hanno abituato il pubblico che li segue con passione ad ogni tipo di novità. Sicuramente la Enardu, sempre molto attiva sui social, non perderà occasione per replicare alle parole del suo ex fidanzato.