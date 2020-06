La puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 4 giugno ha avuto protagonista suo malgrado Serena Enardu: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, nonché ex tronista del dating show è stata al centro del colloquio tra Alessandro Graziani e Gabriele Parpiglia. Il giornalista è stato invitato da Maria De Filippi per chiarire la posizione del pallavolista circa la fine della relazione tra Serena e Pago. Quest'ultimo ha affermato di aver chiuso con la sua ex dopo aver scoperto che tra lei e Alessandro c'era stata una relazione durata quattro mesi. La De Filippi ha cercato di capire se la storia con la Enardu andava avanti anche durante la conoscenza di Giovanna, ma tale argomento ha infastidito non poco Serena che ha replicato via social all'accaduto.

La Enardu ad Alessandro: 'Ti chiedo scusa'

Alessandro ha affermato che la storia con Serena si è chiusa definitivamente il 31 ottobre quando la Enardu gli ha chiarito di non poter andare avanti con lui nonostante la grossa sintonia che si era creata a Temptation Island Vip. Graziani, di fronte a Parpiglia che ha cercato di far chiarezza sui fatti dopo aver intervistato Pago per la rivista Chi, ha ammesso di aver visto la Enardu un paio di volte ma di non aver intrattenuto con lei alcun tipo di rapporto mentre stava corteggiando Giovanna, che inoltre lo ha già eliminato durante la puntata precedente a quella andata in onda ieri 4 giugno.

Tutta questa situazione non poteva lasciare indifferente Serena che via social ha detto la sua sulla questione usando parole molto dure.

'Povero Alessandro. Mi dispiace. Ti chiedo scusa fin da subito per quello che hai dovuto subire in questo periodo', ha esordito la Enardu non senza prima lanciare una frecciatina nei confronti dei capelli di Parpiglia con il quale aveva un rapporto di amicizia. 'Avete costruito quattro mesi di relazione.

Ma magari', ha poi continuato la Enardu che ha così smentito, confermando la versione di Alessandro, la frequentazione prolungata con l'ex tentatore.

Serena Enardu furiosa: 'Malati di mente'

'In tutto questo periodo ho pensato che la cosa peggiore fosse l'ignoranza', ha continuato Serena sostenendo che invece i peggiori sono coloro che si inventano qualcosa e poi cercano di fartela pagare per qualcosa che non è mai accaduta.

'C'è da avere paura di queste persone più che dell'ignoranza, dei malati di mente', ha concluso l'ex tronista.

A questo punto, Pago ha deciso di replicare su Instagram. Il cantante ha dichiarato che presto parlerà e ha chiesto a tutti di fidarsi di lui. Insomma, la guerra tra i due ex sarebbe solo all'inizio e pare proprio che entrambi siano pronti a tutto pur di far valere la propria verità.