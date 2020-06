Serena Enardu ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale dopo la fine della sua travagliata relazione con Pago. Ad Uomini e Donne Magazine, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato la verità circa la sera in cui ha deciso di mettere alla porta il cantante a seguito di una pesante lite. Secondo quanto raccontato da Serena Enardu, il vero motivo che ha portato lei e Pacifico a dirsi addio sarebbe la forte gelosia del suo ex che avrebbe tirato in mezzo Alessandro Graziani senza alcun motivo realmente valido. Serena pare decisa a non tornare più sui suoi passi, anzi spera che Pago trovi una donna che lo accetti così com'è.

La verità di Serena sulla fine della sua storia con Pacifico

''Mi ferisce molto molto come Pago si sta comportando. Mi dispiace che una persona come Alessandro sia stata tirata in ballo, perché è un ragazzo per bene che rispetto'', ha esordito Serena nella sua intervista a Uomini e Donne Magazine. Dopo aver precisato che in molti l'hanno contattata per avere sue dichiarazioni in seguito alla rottura, Serena Enardu ha precisato che ha preferito finora affidarsi a Instagram con la speranza di essere stata diretta con i suoi follower, ma con la rivista ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, la sarda ha ammesso di sentirsi al sicuro, perché le sue parole non verranno travisate.

Successivamente Serena ha voluto spiegare che il modus operandi di Pago l'ha delusa perché a suo avviso sarebbe stato solo un modo per strumentalizzare la situazione e passare da vittima.

Serena Enardu poi ha spiegato cosa è accaduto veramente con il suo ex: i due avrebbero avuto una forte lite, secondo quanto confessato dall'ex tronista, in seguito alla quale la donna ha deciso di cacciare di casa il cantante. Il giorno successivo, mentre Pacifico faceva le valigie, Serena era sotto la doccia e a quel punto il Pago avrebbe controllato il suo cellulare.

Secondo Serena, il suo ex non l'ha mai perdonata per quanto è successo a Temptation Island Vip.

Serena sul suo ex: 'Spero trovi una donna che lo accetti'

Adesso, mentre Pago ha confessato che potrebbe perfino pensare al perdono nei riguardi di Serena, per l'imprenditrice sarda pensare ad un futuro con il cantante è impossibile.

''Spero trovi una donna che lo accetti e che voglia vivere la vita con i suoi stessi schemi'', ha confessato senza mezzi termini Serena Enardu che ha proseguito affermando che lei è una donna libera e non vuole essere imprigionata dentro alcun tipo di schema.

Infine, Serena spera di poter avere in futuro al suo fianco un uomo che la possa apprezzare senza vedere malizia in ogni rapporto che lei intrattiene. Insomma, pare decretata la fine definitiva della relazione tra Serena e Pago: il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo, ma per il momento Serena pare certa della decisione presa.