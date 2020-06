A distanza di pochissimi giorni dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne inerente la scelta, Sammy e Giovanna hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia. Il Magazine che hanno scelto per l'occasione, ovviamente, non poteva che essere quello del talk show.

Nel corso dell'intervista hanno affrontato svariati argomenti. Sammy ha spiegato cosa ha provato nei momenti precedenti alla scelta e anche dopo lo scherzo fatto alla tronista. L'Abate, invece, ha palesato il suo forte legame al romano, al punto da coinvolgerlo già all'interno della sua cerchia familiare.

Le dichiarazioni di Sammy Hassan a Uomini e Donne Magazine

Giovanna e Sammy hanno rilasciato un'intervista nella quale hanno spiegato come stiano procedendo le cose tra loro. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte da Hassan, vediamo che il giovane ha detto di essere molto preso dall'Abate e che è sempre stato un si in cuor suo. Il giovane, inoltre, ha aggiunto: "Sapevo di essere la scelta". Anche per questo motivo ha deciso di organizzare un piccolo scherzo alla ragazza. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da discussioni, le quali si sono sempre concluse con grandi sorrisi. Proprio per tale ragione, Sammy ha voluto riproporre anche in occasione della scelta questo tipo di situazione.

Il momento in cui Giovanna ha maturato la scelta

Il protagonista, però, non ha negato di aver avuto un po' di paura quando ha finto di dirle di no, dato che temeva che l'Abate potesse tirargli qualcosa addosso. Per il momento, Sammy non ha potuto fare a meno di confessare di essere leggermente preoccupato per la forte gelosia della sua compagna, tuttavia, le cose sembrano procedere per il verso giusto.

Giovanna, invece, ha detto di aver trovato in Sammy l'uomo che stava cercando da tempo. La ragazza, inoltre, ha rivelato un retroscena avvenuto in occasione di un'esterna fatta con Davide. Quando durante un incontro tra i due, il romano ha fatto irruzione, la giovane ha provato una sensazione nello stomaco che non sentiva da tanto.

L'Abate introduce in famiglia Sammy Hassan

Quello, dunque, è stato il momento esatto nel quale ha compreso di essere davvero propensa a scegliere Hassan. L'Abate, inoltre, ha aggiunto di essersi sentita già pronta ad introdurre il suo nuovo fidanzato all'interno della sua cerchia familiare. Nello specifico, ha detto: "Ha conosciuto velocemente mia madre e poi alcune mie amiche". L'ex tronista ha ammesso di aver sentito il bisogno di far conoscere al giovane un po' della sua quotidianità e, soprattutto, parte dei suoi punti di riferimento. Per il momento, però, la dama non ha ancora conosciuto il figlio di Sammy e non ha alcuna intenzione di forzare il suo compagno.