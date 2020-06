Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che le prossime puntate della soap opera saranno piene di tormenti e colpi di scena. La "morte" della piccola Beth continuerà ad essere l’argomento principale attorno a cui ruoteranno le vicende delle famiglie Forrester e Logan. Flo sarà ancora consumata dai sensi di colpa per essere diventata complice del ginecologo Buckingham, il quale ha inscenato la finta morte di Beth per poi darla in adozione a Steffy, in cambio di denaro. La giovane Fulton sarà tentata di rivelare tutto, ma sia Zoe che Shauna faranno in modo di convincerla a tenere la bocca chiusa.

Prossimamente, oltre a Xander, un'altra persona scoprirà dello scambio di culle, si tratterà di Thomas. Quest'ultimo si ritroverà a commettere un omicidio pur di tenere la verità nascosta.

Anticipazioni americane Beautiful: a rischio il segreto dello scambio di culle

Logorata dai sensi di colpa, Florence informerà Shauna e Zoe della sua intenzione di rivelare a Hope che la piccola Phoebe è in realtà Beth. La modella della Forrester Creations tenterà in tutti i modi di dissuaderla e anche Shauna dirà alla figlia di riflettere molto bene sulle conseguenze della confessione, visto che ora è a tutti gli effetti una Logan ed è stata accolta a braccia aperte in famiglia, soprattutto da Hope.

Quando, però, Xander scoprirà il segreto dello scambio di culle, deciderà di non denunciare l'accaduto e quindi il fatidico segreto continuerà a rimanere tale per Hope, Liam e Steffy.

Tuttavia, ben presto un'altra persona verrà a conoscenza dell'intrigo del dottor Reese.

Thomas scoprirà il segreto delle culle scambiate

Più in particolare, le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful, che saranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che, oltre a Xander, anche Thomas verrà a scoprire il segreto delle culle scambiate e questa vicenda lascerà i telespettatori con il fiato sospeso.

Anche se il perfido manipolatore sarà il prossimo a scoprire la verità sulla piccola Beth, ciò non significa che sarà lui la chiave per risolvere il mistero dello scambio delle culle, anzi. Il primogenito di Ridge preferirà non dire nulla alla figlia di Brooke e Deacon e continuerà a usare il piccolo Douglas per tenere legata a sé la giovane Logan.

Prossime puntate di Beautiful: Emma morirà per mano di Thomas

La situazione, tuttavia, sarà destinata a precipitare quando anche Emma verrà a conoscenza del drammatico segreto che ha privato Hope della possibilità di crescere sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful rivelano infatti che Emma deciderà di raccontare tutto. Thomas è disposto a fare l'impossibile per impedire che Hope scopra la verità su Beth, persino sporcarsi le mani di sangue. Ed ecco che il figlio di Ridge si ritroverà a inseguire Emma con la sua auto e manderà fuori strada la macchina della ragazza, uccidendola.