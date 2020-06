Serena Enardu e Pago sono al centro dei Gossip, in quanto nella giornata di mercoledì 3 giugno sono emersi ulteriori dettagli sulla fine della loro storia d'amore. Il cantante, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha affermato che a maggio ha preso il cellulare della sua compagna mentre era in bagno ed ha trovato messaggi scritti ed audio compromettenti fra Serena ed Alessandro Graziani, suo tentatore a Temptation Island. La Enardu ha replicato dando la sua versione dei fatti attraverso le sue storie Instagram, sostenendo che quanto ha dichiarato Pacifico al settimanale non è vero.

Serena Enardu sostiene che quanto raccontato da Pago non corrisponde alla verità

Serena Enardu si è sfogata sule sue storie Instagram, dopo aver letto l'intervista del suo ex fidanzato Pago sul quotidiano Chi. L'ex gieffina ha detto che avrebbe pensato di svegliarsi con qualsiasi notizia, tranne che con l'intervista rilasciata dal cantante che, a detta sua, avrebbe raccontato solo fesserie. L'influencer sarda ha definito le parole di Pacifico come una propaganda meschina al suo libro e, rivolgendosi al suo ex compagno ha detto: "Sono imbarazzata per te, perché se almeno una volta nella vita avessi avuto le p... di raccontare la verità, di raccontare perché ci siamo lasciati, anzi perché ti ho sbattuto fuori di casa".

Pago ha scritto un libro con una lettera di addio a Serena

Serena, nelle sue storie Instagram, ha proseguito poi dicendo che all'interno del libro di Pago è contenuto un addio del cantante alla ex fidanzata e la Enardu ha detto che avrebbe potuto dargli la lettera dal vivo, senza un bisogno di scriverla su un libro, rimarcando il fatto che dietro alla copertina del suo manoscritto c'è un libro e non è corretto che i lettori debbano pagare per leggerla.

L'ex tronista già nei giorni precedenti aveva detto che Pacifico stava usando mezze parole per incuriosire le persone sui motivi della loro rottura, quando, a detta di Serena fra di loro non era accaduto nessun fatto significativo.

La rottura fra Pago e Serena

L'intervista di Pago, uscita oggi sul settimanale Chi, ha causato un'ulteriore frattura fra gli ex gieffini, che sembra ormai insanabile e le versioni dei fatti degli ex fidanzati sono completamente diverse.

Da un lato Pago ha detto che Serena non ha avuto solo un flirt di un paio di giorni con Alessandro Graziani, suo tentatore a Temptation Island, ma una vera e propria storia d'amore, documentata dalle prove che il cantante ha trovato nel telefono della influencer sarda. Tuttavia, dall'altra parte c'è una versione completamente diversa della Enardu, in cui dice che Pacifico sta inventando queste cose per fare solo promozione al suo libro: 'Vagabondo d'amore'. Al momento, dopo la replica dell'ex tronista, non è arrivato ancora nessun commento da parte del suo ex fidanzato.