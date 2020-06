Arriverà su Netflix il 5 giugno l'ultima stagione della Serie TV Tredici e, stando agli spoiler rilasciati dalla piattaforma, verranno a galla tutti i segreti fino ad ora rimasti sepolti. La quarta stagione chiuderà definitivamente il cerchio della serie tv diventata un vero e proprio caso mediatico per via delle tematiche trattate. Lo show basato dal romanzo di Jay Asher ha trattato in modo realistico e senza filtri argomenti scottanti tra gli adolescenti come la violenza, il bullismo e il suicidio. Secondo le anticipazioni diffuse da Netflix, in Tredici 4 l'ex amante di Monty, Winston, arriverà in città intenzionato a scoprire la verità sulla morte del ragazzo che alla fine della terza stagione è stato trovato in carcere senza vita, dopo essere stato accusato ingiustamente dell'omicidio di Bryce Walker.

Il 5 giugno Tredici 4 su Netflix, spoiler: Winston deciso a scoprire la verità sulla morte di Monty

Definitivamente chiusa la drammatica vicenda di Hannah Baker, aver sventato la sparatoria alla Liberty High School e aver poi affrontato la morte dell'odiato Bryce Walker del cui omicidio è stato accusato Montgomery (Monty) de la Cruz, Clay e i suoi amici dovranno affrontare le conseguenze della morte di Monty. L'arrivo nella cittadina di Evergreen di Winston Williams, che ha avuto un'avventura fugace ma per lui importante con il giovane de la Cruz, rimescolerà le carte e ribalterà la situazione. Gli spoiler su Tredici 4 rivelano che la serie ripartirà proprio da Monty, accusato anche dell'omicidio di Bryce e trovato morto in carcere.

L'ex amante arriverà deciso a scoprire la verità dietro l'oscura vicenda e, grazie a ciò di cui è a conoscenza, sarà determinante per l'indagine sui veri colpevoli: Alex, Jessica e Zack.

Tredici 4 conclude la serie Netflix: tutti i segreti verranno a galla

Visto che si preannuncia come la stagione delle rivelazioni, il pubblico si aspetta le risposte ad alcuni interrogativi, come il destino di Alex, Jessica e Zack.

Pagheranno per ciò che hanno fatto? I tre giovani sono i reali responsabili della morte di Bryce Walker, il cui caso di omicidio è stato chiuso con la colpevolezza di Monty, già in carcere per la violenza commessa nei confronti di Tyler. Tredici 4 dovrà inoltre risolvere il problema legato al ritrovamento delle armi di quest'ultimo da parte di alcuni pescatori.

Inoltre dovrà far vedere ai telespettatori come si comporterà Winston nei confronti di Clay e degli altri. L'ultimo trailer rilasciato da Netflix mostra Williams tornato in città per vendicare Monty che in realtà non ha ucciso Bryce, mentre i ragazzi iniziano a ricevere messaggi minacciosi. La notte dell'omicidio di Walker la coppia Winston-Monty era insieme, perciò il primo rappresenta l'alibi del secondo. L'autore delle misteriose intimidazioni è veramente Winston oppure si tratta di un altro? Questi sono solo alcuni degli interrogativi ai quali Tredici 4 dovrà rispondere. Al pubblico non resta che attendere l'arrivo della serie su Netflix dal 5 giugno.