Serena Enardu sembra non condividere una sola parola dell'intervista rilasciata da Pacifico Settembre in arte Pago al settimanale Chi. La 43enne sarda su Instragram ha accusato il suo ex compagno di non essere sincero. Al contrario la donna ha invitato il cantautore a rivelare i veri motivi dell'addio, anziché metterla in cattiva luce.

L'ennesimo addio tra Serena Enardu e Pago sta lasciando numerosi strascichi. Entrambi sembrano avere il dente avvelenato: da una parte Pacifico sostiene di non potersi fidare di quella che era la sua compagna; dall'altra la sorella gemella di Elga Enardu ha dichiarato che non si può vivere sempre con gli scheletri del passato.

Le dichiarazioni di Pago

Pacifico Settembre è stato protagonista di un'intervista per il settimanale Chi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, dopo aver presentato il suo libro, ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di interrompere la relazione con Serena Enardu. Stando a quanto riferito dal cantautore, Pago sarebbe venuto a conoscenza di alcuni messaggi scambiati tra la sua compagna e Alessandro Graziani. Secondo Pacifico, tra Serena ed il tentatore conosciuto a Temptaion Island Vip, non è stata solo un'avventura ma qualcosa di più.

Lo sfogo dell'ex tronista

Dopo essere venuta a conoscenza delle dichiarazioni del suo ex fidanzato, Serena Enardu ha prontamente replicato. L'ex tronista di Uomini e donne, attraverso il suo profilo Instagram, ha esordito: "Mi aspettavo di tutto, ma non di svegliarmi con l'intervista di Pago".

Senza troppi peli sulla lingua, la 43enne sarda rivolgendosi alle dichiarazioni di Pacifico ha affermato: "Racconta una manica di fesserie". La donna si è detta convinta che il suo ex stia mettendo in atto solamente un piano per screditarla agli occhi degli altri. Inoltre, Serena ha confessato che l'intento di Pago sarebbe quello di vendere più copie del suo libro.

Durante lo sfogo sui social, Serena ha ammesso di essere imbarazzata poi, ha aggiunto: "Una volta nella vita potevi avere il coraggio di raccontare la verità sul perché ci siamo lasciati". La diretta interessata ha lasciato intendere che è stata lei a mandare fuori di casa il cantautore.

Inoltre Serena è tornata a ribadire che, i due non si sono lasciati per quei messaggi che tra l'altro sarebbero legati al passato, ma per ben altri motivi che non ha specificato.

La 43enne come un fiume in piena ha dichiarato di essere rammaricata per chi ha perso tempo a scrivere l'intervista di Pacifico Settembre sulle pagine del settimanale Chi. Infine ha tagliato corto: "Non sono immaginare quante cose non veritiere siano scritte nel libro".